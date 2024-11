Изненадващо Кендрик Ламар издаде новия си албум

Кендрик Ламар изненадващо издаде новия си албум "GNX" с участието на Джак Антоноф, SZA и Камаси Уошингтън.

В продължение на месеци се носеха слухове, че Ламар работи усилено по нов проект. По-рано тази седмица DJ Snake заяви, че продуцентът Mustard е допринесъл за четири или пет от парчетата. В 3 от 12-те песни в "GNX" се включва SZA.

Припомняме, че през пролетта стана известна неговата вражда с Дрейк, заради която дори имаше престрелки и ранени хора.

Една успешна година

Снимка: Getty Images

Новият албум идва в края на успешна година за Ламар. Той издаде поредица от сингли, сред които "Euphoria", "Meet the Grahams" и "Not Like Us", последната от които оглави класациите. По-рано този месец беше обявено, че "Not Like Us" е номинирана за песен на годината, съобщава БГНЕС.

