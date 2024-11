Рапър и носител на "Грами" се призна за виновен за участие в организирана престъпна група

Рапърът Young Thug се призна за виновен за участие в организирана престъпна група, както и за обвинения в притежание на наркотици и огнестрелни оръжия, което доведе до рязък обрат в най-дългия съдебен процес в историята на южния американски щат Джорджия. 33-годишният изпълнител от Атланта, роден като Джефри Ламар Уилямс, беше един от 28-те предполагаеми членове на улична банда, обвинени през май 2022 г. в рекет и други обвинения.

Прокурорите обвиниха Young Thug, че е лидер на YSL, или Young Slime Life, част от бандата Bloods, и го обвиниха в нарушаване на щатските закони за рекет. Основните престъпления в обвинителния акт за рекет включват убийство, нападение, кражба на кола, търговия с наркотици и кражба.

Рапърът, носител на "Грами", не се признава за виновен по обвиненията в рекет и за лидер на престъпна улична банда, но се признава за виновен по шест други обвинения, включително за огнестрелни оръжия и наркотици. Присъдата му ще бъде определена на по-късна дата от съдията от Върховния съд на окръг Фултън Пейдж Рийз Уитакър, която замени предишния съдия, ръководил продължителния процес. "Atlanta Journal-Constitution" цитира прокурори, които заявяват, че ще поискат присъда от 45 години - 25 години лишаване от свобода и 20 години пробация.

Как протече делото

Изборът на съдебни заседатели по делото започва през януари 2023 г., но встъпителните изложения се провеждат едва на 27 ноември същата година. По време на откриването на делото прокурорите заявиха, че звукозаписната компания на Young Thug, YSL, е била прикритие за престъпна група, а той е бил нейният лидер. "Доказателствата ще покажат, че YSL отговаря на всички изисквания за това, че е престъпна улична банда:, заяви прокурорът на окръг Фултън Адриана Лав.

Лав прочете стихове от песента на Young Thug "Take It To Trial", като заяви, че текстовете, които обвинението е идентифицирало, имат "невероятна прилика с много истински, много реални и съвсем конкретни събития". "Ние не преследвахме текста на песента, за да разкрием убийството, ние преследвахме убийството и намерихме текста на песента", каза тя.

Снимка: Getty Images

Защитата настояваше, че YSL е съкращение от Young Stoner Life Records - хип-хоп лейбъл, който Young Thug основава през 2016 г. и който според тях е равнозначен на неясно сдружение на артисти, а не на банда. Адвокатите на защитата са поискали още да изключат текстовете от доказателствата, като са заявили, че "рапът е единствената измислена форма на изкуство, третирана по този начин".

Рап авангард, който е от съществено значение за сцената в Атланта, Young Thug е една от най-известните фигури в съвременния хип-хоп, припомня БГНЕС.

Американските медии коментират, че признаването на вина от страна на рапъра може да подтикне друг негов колега също да си "отвори устата". Става дума за Пъф Деди, който в момента е в затвора по обвинения за трафик на хора и сексуални престъпления.

