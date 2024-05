Мъж е тежко ранен след престрелка пред дома на рапъра Дрейк

Според органите на реда стрелбата се е случила около 2 часа през нощта. След като полицаите са пристигнали на местопрестъплението, веднага са открили ранен мъж, който е отведен в болница в тежко състояние. Заподозреният е избягал с автомобил.

Инспекторът на полицията Пол Кроучек каза пред журналисти, че разследването е в много начален етап и информацията е много ограничена. "Засега нямаме мотив за престрелката, както и детайли за този, който е стрелял", каза Кроучек.

На въпрос, зададен от репортерите към Кроучек, дали инцидентът е свързан с продължаващата вражда между Дрейк и американския рапър Кендрик Ламар, инспекторът отговори, че е твърде рано да се каже.

Каква е връзката с новия клип на Кендрик Ламар

Кендрик Ламар, който е носител на 17 награди "Грами", засили музикалната си битка с Дрейк през изминалата седмица, като пусна три diss парчета за 36 часа. Основна цел на такъв вид песни е да атакуват вербално някой друг изпълнител. Видеоклипът на последната от трите песни "Not Like Us" включва изглед от въздуха на имението на Дрейк в Торонто, припомня Ройтерс. Мнозина правят връзката между клипа и станалата преди часове престрелка, но от полицията не бързат със заключнията.

Песента "Not Like Us" има над 25 милиона гледания в YouTube, а някои фенове добавиха етикет в Google Maps "Собственост на Кендрик" на къщата на Дрейк в Торонто. Етикетът бе свален бързо, пише БТА.