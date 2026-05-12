12 май 2026, 12:40 часа 391 прочитания 0 коментара
Снимка: Бар Петък
SECTA представя новия си албум на 16 май в Бар Петък

Промоцията на новия албум на SECTA ще се проведе на 16-и май (събота) в Бар Петък. Това не е обикновен концерт, а много специална вечер, гости, слушане на парчетата от албума и живи изпълнения. Входът е свободен, а вратите се отварят точно в 20:00 ч. Ето и изпълнителите, които ще вземат участие в тази специална вечер:

DJ:

  • DJ THEO
  • COCKY

Special Guests:

  • Homelesz
  • Shunaka
  • Bezim Man
  • Benjiiiiiiiiiiiiii

А ето какво споделя и SECTA преди промоцията на новия му албум: "Билети НЯМА да има! Входът е СВОБОДЕН! Първият допир до албума, който предстои да споделя с вас, е напълно достъпен за ВСЕКИ!

Има ли желание, има и начин.

Всеки от вас, който искрено подкрепя и цени творчеството ми, ще има възможността да стане част от най-ключовия момент за мен тази година. Жестът да присъстваш на това събитие за мен е повече от ценен. В тази връзка реших да направя един жест към публиката, която през всичките тези години е мой гръб и опора.

Целият албум може да чуете само и единствено в Бар Петък на 16.05. Listening-ът ще бъде придружен от безплатен концерт с вече познатите за нас парчета на Сектичката."

Яна Баярова
