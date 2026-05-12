David Guetta празнува 35 години независима Македония с огромен почти безплатен концерт

На 8 септември Скопие ще бъде домакин на едно от най-значимите музикални събития на Балканите тази година. По повод 35-ата годишнина от независимостта на Македония световната суперзвезда David Guetta ще представи своята продукция The Monolith Stadium Show на стадион "Тодор Проески". Събитието, организирано от Avalon International Booking, се очаква да събере над 50 000 посетители от целия регион и да бъде кулминацията в програмата по отбелязването на годишнината.

Концертът е част от световното турне The Monolith Tour, в рамките на което David Guetta представя впечатляващи концерти на някои от най-големите европейски стадиони. Сред акцентите в турнето са три поредни концерта в Париж с над 80 000 посетители всяка вечер, мащабно шоу в Милано пред повече от 100 000 души, както и концерт на стадиона на "Аякс" в Амстердам с публика от над 70 000 души.

Още: Турската звезда EDIS с концерт у нас през ноември

Именно с това шоу Скопие ще отбележи 35 години от независимостта на Македония, а събитието се очаква да бъде кулминацията в празничната програма. Организаторите съобщават, че посещението на събитието ще бъде възможно след предварителна регистрация на символична стойност от 35 македонски денара на човек (около 50 евроцента) - препратка към 35-годишнината от независимостта на страната. С оглед капацитета на стадиона всеки потребител ще може да заяви максимум два билета.

Очаква се концертът да привлече хиляди посетители от съседните държави и да има положителен ефект върху туризма, хотелиерския сектор и международното позициониране на Скопие и Македония като дестинация за големи музикални и културни събития.

Допълнителна информация относно регистрацията и условията за достъп ще бъде обявена официално от Avalon International Booking. https://avalonbooking.mk/about.nspx

Още: "Нови окопи между София и Скопие": Македонска медия след едноминутната среща Муцунски-Петрова