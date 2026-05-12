WOLFHUNT в Челопеч отново на лов за нови рок групи

На 21 и 22 август 2026 г. Челопеч отново ще се превърне в сцена за новата българска рок музика. След успешното си първо издание, WOLFHUNT се завръща с разширен формат - два фестивални дни и двойно повече групи, които ще излязат пред публика и ще представят своята авторска музика.

Организаторите вече дават старт на записването за участие и канят групи от цялата страна да се включат. Условието е едно - всеки участник трябва да представи своя авторска песен. Няма ограничения в стила - рок, метъл, пънк, алтернативен или прогресив рок, или всяка друга посока, в която една банда търси своя истински звук. Кандидатстването е безплатно и се осъществява на официалния уебсайт www.wolfpath-rockfest.com, където всяка група може да изпрати свой демозапис и информация за участие.

WOLFHUNT запазва своя конкурсен характер и на място в парк "Корминеш", Челопеч в петък и събота на 21 и 22 август. В рамките на двете вечери ще бъдат отличени общо шест групи - по три във всяка фестивална вечер, които ще получат парични награди. И тази година победителите ще бъдат избрани изцяло от публиката на място. Този директен избор превръща фестивала в реална среща между музиката и нейната публика - най-важният тест за всяка нова банда.

WOLFHUNT е с вход свободен и отново ще събере рок почитатели от цялата страна, които първи ще открият новите звезди на българската сцена. На място има възможност за палатков лагер, а във фестивалните дни ще бъдат организирани и допълнителни активности за посетителите, които организаторите ще обявят скоро.

