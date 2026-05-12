"Ислямска държава" и Иран ще нападнат "Евровизия"? Невиждани мерки за сигурност във Виена

Конкурсът "Евровизия" започва. Днес е първият полуфинал, но в столицата Виена колкото цари радост, толкова се усеща и притеснение. Причината са опасенията от терористични атаки срещу конкурса, които, според експерти, са "най-сериозните досега".

Стотици служители по сигурността и полицейски кучета бяха разположени в австрийската столица още за церемонията по откриването, а мерките около зала "Винер Щатхале", където след часове ще започне 70-ият песенен конкурс, са драконовски.

Под целия блясък и разкош опасността е по-реална от всякога - според източници на британското издание The Sun рисковете за сигурността може да се повишат.

Д-р Николас Щокхамер, експерт по борба с тероризма в Дунавския университет в Кремс, насочи вниманието към "Ислямска държава" и нейната глобална мрежа от фанатици и "спящи клетки", както и към Иран. Според експерта това са двете основни заплахи за конкурса.

Сериозни мерки за сигурност

"Това мащабно събитие изисква всички необходими мерки на място, но също така и подготовка за предотвратяване на потенциални терористични заговори", коментира той.

"Това изисква международно сътрудничество с разузнавателните служби и правоприлагащите органи, което се случва. Една от основните заплахи са потенциалните атаки в зоните за публично гледане, които са много по-трудни за обезопасяване в сравнение с района на залата. Винаги съществува възможност за терористична атака", категоричен е той.

Щокхамер смята, че австрийските власти са се поучили от трите концерта на Тейлър Суифт, които трябваше да бъдат отменени през 2024 г. заради разкрит терористичен заговор от последователи на "Ислямска държава".

Това, което той определи като "най-вероятен сценарий", може да включва терористична атака с нисък интензитет на "Евровизия", например атака с нож или друго хладно оръжие, или врязване на автомобил в събрала се тълпа.

На жителите на Виена вече им направи впечатление строгият пропускателен режим в "Евровизионното градче" пред сградата на общината, където категорично не се допускат хора с чанти, раници, дори портмонета, напитки, чадъри и други наглед обикновени предмети. В залата за големите концерти правилото е същото - абсолютно никакъв багаж.

В австрийската столица има чувствително повече полиция, повече контролно-пропускателни пунктове и повече мерки за сигурност.