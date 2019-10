Кейси Aбрамс ще води състава на Postmodern Jukebox в София

Не някой друг, а именно Кейси Абрамс е част от състава на Postmodern Jukebox, които идват в София на 7 декември, в Club Music Jam. Емблемата на Postmodern с така прочутия кавър All About That Bass с над 55 млн.гледания и също винтидж Umbrella-та на Рияна. Какво да кажем за Кейси, освен че е от основателите на музикалното чудо PMJ и че българските фенове го чакат да дойде от години. Ето – този път той идва!

