Коледният камион на Кока-Кола ще зарадва гостите на XOPark Sofia на 23 декември

Коледният камион на Кока-Кола приключва своето мащабно празнично турне из България със специален финал в София. Kaufland ще бъде домакин на събитието на 23 декември в XOPark Sofia на бул. „Ботевградско шосе“ 515–525, което ще се проведе между 14:00 – 20:00 часа с вход свободен. На посетителите им предстоят вълнуващи срещи с Дядо Коледа, множество активности, музика и забавни игри.

От началото на декември впечатляващият камион премина на празнично турне из страната, като Kaufland бе домакин на 8 от неговите спирки. Събитията зарадваха хиляди хора с празнични емоции и изненади. Тази година турнето, под мотото „Освежи магията на Коледа“, е насочено към хората, които влагат най-много грижа и любов, за да направят празниците специални за всички около тях. Емблематичният камион на Кока-Кола събра хиляди семейства и приятели, които станаха част от вълшебната атмосфера - от срещите с Дядо Коледа и зимни селфита, до забавления и топли мигове, споделени заедно.

Турнето на емблематичния червен камион отново ще се превърне във вдъхновение за добра кауза. Всеки желаещ може да дари на място средства за инициативата „Операция Плюшено мече“, която подпомага млади таланти от цялата страна.