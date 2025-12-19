Поредното празно столче? bTV сваля Мария Цънцарова от екран

Ръководството на bTV е предприело стъпки за отстраняването на Мария Цънцарова от водещото място в сутрешния блок "Тази сутрин", съобщава "Капитал". Според източници на изданието от телевизията, в петък журналистката е била извикана на разговори с мениджмънта, в които е участвал и изпълнителният директор на bTV Ралф Бартолайт. На Цънцарова са били предложени няколко варианта с една обща цел – тя повече да не води предаването, като е настоявано решението да влезе в сила незабавно и тя да бъде свалена от ефир веднага след постигането на договорка.

"Капитал" припомня, че в последните седмици в медии, свързвани със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се появяват почти идентични публикации, според които Цънцарова няма да води повече "Тази сутрин", като внушението е, че това е нейно лично решение.

"Капитал" съобщава още, че опитите за връзка с PR-екипа на bTV са останали без отговор, поради което до телевизията са изпратени официални въпроси. Самата журналистка също не е коментирала публично случая.

Чашата на раздора?

Припомняме, че още на 10 декември Actualno.com съобщи за напрежение между водещата и телевизията. Тогава, в деня на третия протест срещу управляващото мнозинство и Пеевски, тя се появи на ефир с чаша, на която пишеше "Време е да направим истинска промяна" (бел.ред. от английски - "Time to make real change"). Кадърът се видя точно по време на интервюто на Цънцарова и колегата ѝ Златимир Йочев в сутрешния блок на телевизията с кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Той забрани контрапротеста и шествието в подкрепа на Пеевски, което ДПС се опита да организира в града.

В социалните мрежи обаче се появиха спекулации по повод евентуалното скриване на чашата от ефир от страна на продукцията. Справка показва, че в началото на интервюто в 07:48 часа на 10 декември нетипичната чаша (различна от корпоративните продукти с логото на медията) е съвсем видима на екрана.

Точно 10 минути по-късно обаче в 07:58 часа чашата изчезва от ефирния кадър, а в края на интервюто в 08:00 часа тя се вижда под ъгъл зад коледната декорация на масата, прилежно скрита зад нея и плътно до фирмената чаша на водещата.