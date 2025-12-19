В Лозен спешно търсят сестра, иначе закриват яслата

Софийското село Лозен е изправено пред сериозен проблем - местната ясла ще бъде закрита, ако спешно не бъде нает човек, който да се грижи да най-малките деца.

Кметът на Лозен излезе с призив във Фейсбук цялата общност да се обедини и да разпространи призива, за да може в максимално кратък срок да бъде намерено квалифицирано лице.

"Като кмет на село Лозен се обръщам към вас с дълбока тревога, но и с вяра в силата на нашата общност. Днес сме изправени пред сериозно изпитание – яслената група към ДГ №97 „Изгрев“ е застрашена от закриване поради остър недостиг на медицински сестри и педагогически персонал", пише на страницата си местното кметство.

Търси се медицинска сестра, педагог или помощник-възпитател

Детска градина №97 "Изгрев" търси да назначи медицинска сестра, педагог или помощник-възпитател за втора яслена група (деца на 2-годишна възраст).

Местната власт е на мнение, че става дума за бъдещето на най-малките деца в най-голямото село в България.

"Яслата не е само сграда. Тя е мястото за първите усмивки, стъпки и уроци по доверие и сигурност за нашите деца. Закриването ѝ би било тежък удар за десетки млади семейства и за цялото ни село. Не можем и не бива да допускаме това", пише още в призива.

"Разпространете тази информация, потърсете специалисти, говорете с познати и приятели. Всеки сигнал, всяка препоръка, всяка помощ може да се окаже решаваща. Времето е кратко, но надеждата е жива.

Лозен винаги е бил силен, когато хората му са обединени. Вярвам, че и сега ще докажем, че можем да защитим децата си и бъдещето на нашето село", се казва в съобщението на Кметство Лозен.