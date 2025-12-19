Спорт:

Андрей Чорбанов напуска ИТН

Народният представител Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ". Заявлението му е внесено днес в деловодството на НС. Това потвърдиха от парламентарния пресцентър, предаде БНР.

Според информация на БТА той ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

Понастоящем Чорбанов е председател на Комисията по образованието и науката в парламента.

Съгласно правилника на Народното събрание, при напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ, народният представител губи мястото си в постоянните и временните комисии, в които участва, както и в делегациите на Народното събрание. 

Вчера в свой пост във Фейсбук, в който коментира протестите, професорът направи интересен словесен автопортрет.

"Ще кажа нещо, заимствано от моя съученик от 6то училище и съсед Харалан Александров. Хората са два типа: едните са като членестоногите – огромна група безгръбначни, които отвън са покрити с твърда хитинова обвивка като броня и изглеждащи страшни, но отвътре са пихтиести и меки, без плътност. Другите са като бозайниците – отвън изглеждат меки и нараними, но костната система отвътре ги прави много по-силни и по-устойчиви. Така съм и аз - вътрешно съм доста радикален и твърд като разбирания за живота, но пък за сметка на това съм добре възпитан и много любезен в общуването. За съжаление, около нас е пълно с хора, които са меки и податливи отвътре, но пък са радикални като израз. Точно като членестоногите", написа депутатът от ИТН.

Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог. Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС. 

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
