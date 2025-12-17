Sean Paul с концерт на Vidas Art Arena през май 2026 г.

Световната звезда Sean Paul се завръща в България на 13 май 2026 г. с концерта Rise Jamaica на сцената на Vidas Art Arena по покана на Fest Team. С глобална кариера, обхващаща повече от две десетилетия, турнета в над 120 държави и десетки мултиплатинени хитове, Sean Paul е безспорно една от най-ярките звезди, излезли от Ямайка на световната сцена. Четиринадесет години след първата си среща с българската публика, той се завръща с мащабно продукционно шоу, което ще пренесе феновете в сърцето на карибския ритъм. Билетите стартират на цени от 50 евро и влизат в продажба в петък на 19 декември в мрежата на Тикет Стейшън.

Кой е Sean Paul

Шон Пол Енрикес, както е пълното име на изпълнителя, е роден в Кингстън през 1973 година. Когато е на 24 години, цял свят научва името му с хитовото парче "Infiltrate" и Paul издига ямайската музика нагоре в класациите. Големият пробив за Sean Paul идва обаче през 2000 година, когато издава дебютния си албум "Stage One", в който са събрани хитови песни като "Deport Them", "No Bligh" и "Hot Gal Today", съвместно изпълнение с Mr. Vegas. Sean се превръща в най-продавания изпълнител на VP Records, базиран в Ню Йорк, който дава път на ямайските продуценти към световния пазар. Любопитен момент от края на 90-те е и когато Sean Paul и Mr. Vegas снимат епизодични роли във филма на американския режисьор и продуцент Hype Williams – "Belly" (1998). Заедно с DMX пък създават саундтрака към продукцията, което вече извежда Sean Paul отвъд границите на ямайската музика.

Годината е 2001, а Sean Paul жъне успехи с планетарния реге хит "Gimme the Light". На следващата година се появява и "Get Busy", част от втория му изключително успешен албум "Dutty Rock", който успява да разчупи стереотипите за денсхол музиката. "Dutty Rock" в крайна сметка създава четири хита в Топ 15 на Billboard – включително "Like Glue" и "I'm Still In Love With You" f. Sasha – и печели награда "Грами" за най-добър реге албум. В същия период Sean Paul работи с Beyonce по "Baby Boy", с Blu Cantrell по "Breathe" и с Busta Rhymes по "Make it Clap".

Отличен с Ордена за отличие от правителството на Ямайка за приноса си към националната култура, Sean Paul остава една от най-разпознаваемите фигури в съвременната музика, обичан от поне две поколения фенове по цял свят.

На 13 май 2026 г. българската публика ще срещне и неговото харизматично сценично присъствие на живо в една незабравима вечер на Vidas Art Arena. Събитието е тук. А билетите на цени от 50 евро влизат в продажба в петък, 19 декември, в мрежата на Тикет Стейшън.

