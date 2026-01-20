Култовите Senser с клубен концерт в София през март

Култовите британци Senser се завръщат в България с клубен концерт в "Строежа" на 26 март. Билетите за събитието са ограничен брой и вече 1/3 от тях са изкупени, а онлайн могат да се открият в мрежата на Eventim. Senser се сформират в края на 80-те години и са известни с еклектичния си звук, съчетаващ хип-хоп, метъл и денс музика. Групата избухва на сцената с дебютния си албум "Stacked Up" от 1994 г., който оглавява класациите, преди да се разпадне и да се реформира с промени в състава. Групата е известна с енергичните си концерти и антирасистката си позиция, а наскоро се завърна с нова музика и турнета.

Началото

Основана в югозападната част на Лондон, групата първоначално се състои от Ник Майкълсън, Хейтам Ал-Сайед, Керстин Хей, Джон Морган, Джеймс Барет и продуцента Алън Хагърти. Те развиват уникален стил, съчетаващ рап, рок, психеделика и електронни елементи, често описван като рапкор. След като привличат вниманието на фестивала в Гластънбъри, те подписват договор с Ultimate Records и издават сингли като "Eject" и "The Key", а "Switch" влиза в британските класации.

Дебютният им албум "Stacked Up" от 1994 г. е голям успех, достига 4-то място в британските класации и утвърждава репутацията на Senser на група с мощни изпълнения на живо и политически ангажирани текстове.

Разпадане и промени

След продължителни турнета, включително като подгряваща група на Moby в САЩ, вътрешни музикални различия водят до напускането на Ал-Сайед, Морган и Хагърти през 1995 г. Останалите членове, с новия барабанист Пол Соден, издават втори албум през 1998 г., продуциран от Артур Бейкър, но нови разногласия водят до поредното разпадане през 1999 г.

Оригиналният състав на групата отново се събира и издава третия албум на "Senser" - "SCHEMAtic", продължавайки да смесва различни стилове.

След пауза, Senser се завръщат през 2023 г. с изчерпани билети за концерти, включително в емблематичния The 100 Club в Лондон, и издават нов материал е албума "Sonic Dissidence".

