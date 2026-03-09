Броени часове ни делят от концерта на Incognito в София

Едно незабравимо преживяване за всички почитатели на джаза, фънка и соула ни очаква утре, 10 март, в зала 1 на НДК. Incognito - легендарната формация, водена от харизматичния Jean-Paul "Bluey" Maunick, ще поднесе на публиката в София една вечер, изпълнена с топли соул мелодии, джаз-фънк груувове и неподражаема енергия. Вратите на залата отварят в 19 ч., а INCOGNITO ще се качат на сцената точно в 20 ч.

Новият двоен албум на Incognito "Into You" (2024) отбелязва 44 години на сцената и представя свежото звучене на новото лондонско соул поколение, със забележителните гласове на Cherri V и Natalie Duncan. Резултатът – музика, която звучи едновременно съвременно и вечна. След повече от четири десетилетия на сцената, британските виртуози продължават да доказват, че музиката може да лекува, вдъхновява и обединява.

Билети все още могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Eventim, както и онлайн на https://sme.bilet.bg и https://www.eventim.bg. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.