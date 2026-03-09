Спорт:

Легендарният DJ ATB идва за първи път в България за пре-парти на SPICE Music Festival

09 март 2026, 13:36 часа 200 прочитания 0 коментара
На 15 май 2026 г. София ще бъде домакин на едно от най-очакваните събития за феновете на електронната музика – официалното пре-парти на SPICE Music Festival, което ще се проведе на ул. Пиротска 5. Специален гост на вечерта ще бъде световноизвестният немски DJ и продуцент André Tanneberger, по-известен с артистичното си име ATB. Това ще бъде първото му участие в България, организирано по покана на SPICE Music Festival, и е сред най-дългоочакваните гостувания за почитателите на денс и транс музиката у нас.

Партито започва в 21:00 часа, а за настроението преди основния сет на ATB ще се погрижат добре познатите български диджеи DJ Doncho и DJ Dian Solo, които ще подгреят публиката със специални селекции. 

ATB е един от най-влиятелните артисти на световната транс сцена. Той става международна сензация в края на 90-те години с хита "9 PM (Till I Come)", който достига №1 в британските класации и се превръща в един от най-разпознаваемите денс тракове на десетилетието. През годините артистът създава редица успешни парчета като "You're Not Alone", "Ecstasy" и "Move On", а албумите му се радват на милиони фенове по целия свят. В световната класация на DJ Magazine ATB е сред най-добрите диджеи в света. 

Събитието на 15 май 2026 ще даде на българската публика рядката възможност да чуе на живо емблематичния звук на ATB и да се потопи в атмосферата на SPICE Music Festival няколко месеца преди осмото му издание, което ще се проведе на 7 и 8 август 2026 в Бургас.

Побързайте да вземете своя билет за DJ ATB още сега - първите 100 билета са на цена 25 евро на https://ticketstation.bg/bg/e23558-atb-pirotska-5. След това цената става 30 евро, а освен стандартния билет, може да се сдобиете и с VIP билет на цена 60 евро, който ще бъде пуснат в продажба след няколко дни.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
електронна музика Spice Music Festival концерти ATB
