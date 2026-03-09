Група "Молец" тръгва на специално лятно турне

След зимните акустични концерти "Параклис" поема към откритите сцени с ново лятно турне на група "Молец". Началото е на 20 юни в София – Vidas Art Arena, пространство с капацитет от 8000 души, в навечерието на най-дългия ден в годината. Билетите са вече в продажба в мрежата на Ивентим и Bilet.bg. Турнето ще премине още през Стара Загора (Летен театър, 27 юни), Пловдив (Античен театър, 15 август), Бургас (Летен театър, 30 август) и Варна (Летен театър, 5 септември).

Форматът ще се различава съществено от акустичните концерти. Песните ще звучат с оригиналните аранжименти от албума, а концертите са замислени като цялостен сценичен спектакъл. Концертите са подготвени с режисьорска концепция и включват поезия и хореография, които надграждат музикалното изпълнение.

Под открито небе "Параклис" излиза отвъд рамките на залата. Тревата, залезът и вечерният въздух се вплитат в музиката и променят усещането за сцена. Лятното турне разгръща проекта в пълния му сценичен размах – концерт, който отеква в сърцата дълго след финалния акорд.

Подробности и последни новини за групата и турнето може да следите в официалната Фейсбук страница или Инстаграм профила на "Молец".