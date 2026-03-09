Любопитно:

Легендата Бил Фризел с концерт в Зала "България"

Един от най-влиятелните китаристи в джаза от края на ХХ и началото на ХХI век, носителят на "Грами" Бил Фризел, свирил и записвал през последните 5 десетителия с Джон Зорн, Ян Гарбарек, Елвис Костело, Джо Ловано, Чарлс Лойд, Джинджър Бейкър, Рон Картър и още десетки музикални колоси, идва за първи път у нас в специален дует с виолиста Ейвинд Канг като част от световно турне, с което отбелязва 75-ата си годишнина.

И ако това не е новината на сезона! Дойде моментът, в който любимият на няколко поколения меломани американски китарист и жив класик на съвременната джаз сцена Бил Фризел идва за първи път в България. Датата е 20 април (понеделник), мястото – единственото подходящо в София за артист от подобна величина – Зала "България", началният час – 21:00 ч., а на сцената заедно с него в специален дует ще излезе и друга легенда на американската авангардна музика – виолистът Ейвинд Канг. Поканата дължим на радиофестивала "Alarma Punk Jazz", за чийто екип музиката на Фризел е сред основните вдъхновения от самото му създаване преди 18 години.

Тази година Бил Фризел (р. 1951, Балтимор) чества своя 75-и юбилей с няколко серии от концерти в САЩ и Европа заедно с различни свои групи, сред които дуетът с Канг е единствената, която не можете да чуете в издаден до момента албум. Дуото ще изнесе дузина концерти в Европа през април и май, от които участието в София е единствената дата на Балканите.

Сред гениалните китаристи в джаза от последната четвърт на ХХ и началото на ХХI век (да изброим тук Пат Матини, Джон Маклафлин, Джон Скофийлд, Майк Стърн), които са оформили вкуса на поколения слушатели и върху чиито рамене са стъпили поколения световни музиканти, Бил Фризел е навярно единственият, който до този момент не е изнасял концерт у нас.

Безграничната вселена на Бил Фризел включва в джаза много и различни други езици – блус, кънтри, американа, съвременен авангард, рокендрол, камерна музика... Или както го описва друг един от големите – Джон Абъркромби (1944-2017): "Той не е кънтри музикант, но звукът му и чувството, с което свири, носят много от този дух; не е изцяло в авангарда, но свири с най-чудатите авангардисти (Зорн, Патън). А под всичко това е неговият си джаз".

Световната популярност на Фризел датира още от началото на 80-те със записите му за ЕСМ – албумите "In Line" (соло китара и дуети с контрабасиста Арилд Андерсен) и "Paths, Prints" на Гарбарек, но и албумите му с триото на Пол Мотиян (където влиза също в началото на 80-те – за записите на Psalm по препоръка на Пат Матини). През годините можем да чуем Фризел освен в няколко знакови собствени албума там, и в други придобили легендарен статус записи на ЕСМ – заедно с Кени Уийлър, Марк Джонсън, Джон Скофийлд, Еберхард Вебер... Други ключови издателски компании, с които трайно свързваме соловата му дискография и някои специални музикални проекти, са Nonesuch, Tzadik и не на последно място Blue Note, за които преди броени дни излезе най-новият му албум, пети негов за легендарния лейбъл – "In My Dreams" (в секстет, в който участва и Ейвинд Канг).

Сред най-дългогодишните сътрудничества на Фризел е това с гуруто на американския авангарден джаз Джон Зорн. Освен че Фризел е китаристът на супергрупата Naked City, през последните три десетилетия участва в десетки албуми с музика на Зорн и в поне три знакови трио формации на лейбъла на Зорн Tzadik с общо над 20 албума – Masada Guitars (с Марк Рибо и Тим Спаркс), The Gnostic Trio (с Кени Уолесен и Керъл Еманюел) и триото китари с Джилиан Лаж и Гиан Райли.

С Ейвинд Канг (р. 1971), макар никога да не са записвали албум в дуо, ги свързва над 30-годишно творческо сътрудничество и поне 20 албума, в това число "Unspeakable", албумът, с който Фризел е усодстоен с "Грами" в категорията "Най-добър съвременен джаз албум" за 2005 г. За Канг, който има исландски, датски и корейски корени и освен на виола свири на множество други инструменти, в това число туба, арабски уд и ирански сетар, Фризел споделя: "В продължение на десетилетия Ейвинд Канг е мой ментор, учител, сътрудник, духовен лидер и скъп приятел. Той ме вдъхновява. Винаги. Ейвинд е безстрашен изследовател. Изминали сме много пътища заедно. Нямам търпение за по-нататъшните ни съвместни приключения". Към творческата биография на Канг не бива да забравяме да цитираме и съвместата му работа с Лори Андерсън, Secret Chiefs 3, Sun O))), Mr Bungle, Скули Сверисон, Джо Макфий и други знакови имена от съвременната авангардна музика, отвъд всякакви жанрове – от джаз до дроун метъл и от камерна музика, през фолклор до хардкор. Основната част от авторските му албуми са издадени от компаниите Tzadik на Джон Зорн и Ipecac на Майк Патън.

Първите билети за концерта от 30, 40 и 50 евро, разделени по сектори, вече са налични в системата на EpayGo https://epaygo.bg/1919100246 и на касите на EasyPay. Следете всички новини около концерта в събитието във Фейсбук.

Яна Баярова
