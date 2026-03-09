Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Бруталните Slaughter to Prevail идват в България през лятото!

09 март 2026, 15:05 часа 234 прочитания 0 коментара
Метъл феномените Slaughter to Prevail, завоеватели на екстремната музика, с милиони стриймвания по целия свят, ще разгърнат силата си в столичния клуб "Маймунарника" на 27 юли по покана на Honeycomb Live Bulgaria. Специални гости на дългоочакваното събитие ще бъдат Crypta (Бразилия) и Chained Saint (САЩ). Билетите влизат в продажба в петък, 13-и март, в 11:00 ч. софийско време на сайта на българския промоутър.

Slaughter to Prevail е руска деаткор група, създадена през 2014 г. в Екатеринбург, която в момента е базирана в Орландо, Флорида. Известна с бруталния си звук, маскираната си естетика и интензивните си концерти, групата се превърна в значителна сила в съвременния екстремен метъл.

Лятното им турне е посветено на новия им албум "GRIZZLY", издаден през юли 2025 г. чрез Sumerian Records. "GRIZZLY" е широко смятан за най-агресивното и впечатляващо деткор издание до момента, с песни като "Russian Grizzly in America", "Viking", "1984" и "Song 3", оглавяващи световните класации.

Slaughter to Prevail са световна движеща сила: над 1,4 милиона месечни слушатели в Spotify, рекорден wall-of-death на Hellfest и разпродадени концерти на най-големите фестивали в света. Родена от неочаквано онлайн сътрудничество между руския вокалист Alex Terrible и британския китарист Jack Simmons, групата избухна на световната сцена с безпощадната подкрепа на Sumerian Records. Slaughter To Prevail разкриха, че ще се оттеглят от турнета през 2027 и 2028 г. – така че не пропускайте шанса си тази година!

