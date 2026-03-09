Hellion Stone за 10 години на сцена: Искаме да подарим на публиката по-добър рок концерт, но и истинско празненство за рожден ден

Hellion Stone ще отбележат 10 години на сцената с голям концерт на 13 март в Mixtape 5 (Side A) с много приятели и специални гости. Юбилейната им година започна ударно с две нови песни и впечатляващи видеоклипове към тях. Програмата ще включва познати и любими песни на групата, както и няколко изненади, сред които и концертните премиери на двата им нови сингъла "Men Who Knew Me" и "Sleep Now". Билетите за 10 години Hellion Stone са в продажба в EPayGo.bg на цена 15 евро, а в деня на събитието ще бъдат 20 евро.

Отбелязвате 10 години Hellion Stone с голям концерт на 13 март. Как започна историята на групата?

Няколко опитни приятели, които разбират от музика, се събраха инструментално и случайно намериха вокално един неопитен, който не разбира от музика :) Десетте години се усещат като три-четири, но всяка секунда от тях си заслужава.

Какво ви събра в началото? Кой измисли името и какво означава?

"Любовта към музиката" е много скучен отговор, та нека го сведем до обединяващото чувство, че голямата празнина в българския рок все така стоеше недозапълнена. "Hellion" е нещо адско, може би създание, но има и по-лековат, ежедневен смисъл - пакостник, непослушник, хулиган, "дяволче". А те обикновено винаги носят в едната си ръка камък ("stone") - за чупене на прозорци и други благонравни активности. Иначе сме добри момчета, но послушният рок не е рок.

Как се промени групата за тези 10 години? А вие самите?

Групата се увеличава количествено - с всички артисти, музиканти и приятели, които през това десетилетие са били част от Hellion Stone под една или друга форма. Благодарение на всички тях музиката ни (и всичко около нея) е това, което е.

Какво се случва на концерт на Hellion Stone?

Петима космати балкански мъже свирят мелодичен, но мръсен алтърнатив груув рок/метъл и си мятат лафове и горещи погледи с публиката. От сцената поне така изглежда. Ако от другата страна някой има различни преживявания, още по-добре - "свобода в разнообразието" или каквото там се бръщолевеше в асамблея "Знаме на мира"...

Помните ли първия си концерт? Кога и къде беше?

София, Mixtape5, където ще бъдем и този петък тринайс’ти. Първият ни концерт се случи през един студен ноември, повече от година след като засвирихме заедно, след като за отрицателно време бяхме написали първия си албум и изкарали първите си клипове. Записването, продукцията и кристализирането на имиджовата концепция на бандата отне време, но не бързахме за сметка на качеството и детайлите. В това отношение от десет години не сме мръднали.

Разкажете забавна или луда история от ваше участие. Сигурно имате много…

Свирим в Лондон, подгряваме Джеф Тейт, вокалистът на Queensrÿche и един от най-признатите и уважавани жанрови певци от миналия век. Кацаме, всички гледаме с вълнение от прозорците на самолета с изключение на басиста ни. Пангев става от седалката и с поглед към земята, сякаш разочаровано примирен с неволите на човешката съдба, посърнало казва: "Ех, как ми се ходи в Пловдив…: Дюнер му се ядял на човека.

Кое е най-впечатляващото за вас място, където сте свирили?

Впечатляващо е много субективно понятие, но въпросният английски концерт се случи в The Underworld - един от най-легендарните лондонски клубове, в който са свирили всякакви митични световни музикални величия, та споменът оттам ни е мил и важен. В България сме имали късмета в софийска "арена", дето си сменя името през няколко години, да си делим сцената със славни имена като Godsmack.

Кой концерт никога няма да забравите?

За да не се почувства някой роден организатор пренебрегнат, удобно ще изберем чужбина. Така или иначе сме тръгнали с лондонския гиг: незабравимо е, че произволно дадохме десетина паунда на случайно момиче в клуба, за да продава наши дискове и тениски, което то свърши с желание и ентусиазъм. После дойде време за хедлайнера - излезе великият Джеф Тейт, попя малко, по някое време прочувствено повика дъщеря си на сцената, за да изпеят дует, и се оказа, че нашите тениски и дискове рязко са останали без продавачка.

Създавате първия си албум само за месец и половина. Как е възможно това, не отнема ли повече време?

Имахме късмета всеки от нас индивидуално да беше мислил за запълването на преждеспоменатата празнина в българския рок, още преди да се съберем. Сляхме и адаптирахме идеите си, а те родиха нови, така че от твърде разнородните ни, понякога противоречащи си вкусови камбанарии, да се оформи нещо общо и консистентно, което да ни харесва и с което да бихме се асоциирали. Казано с по-малко излишна помпозност, да, обикновено отнема повече време, но имахме късмет. Наздраве.

Имали ли сте трудни периоди през тези 10 години?

Не много, но, слава богу, сме имали. Иначе нито е интересно, нито е рокендрол.

Кой е шефът в групата?

Музиката.

За какво най-често спорите? А какво ви обединява?

Музиката и музиката.

Какво сте подготвили за концерта ви на 13 март в Mixtape5? Ще изпълните ли нови песни? Вероятно ще има и специални гости, разкажете повече.

От няколко месеца усилено работим за това едновременно да подарим на публиката по-добър рок концерт от всички досега, но и истинско празненство за рожден ден. На сцената с нас ще бъдат някои от най-добрите ни приятели от българския ъндърграунд. Досега не ги издавахме, но очаквайте да видите на инструментите и микрофоните лица от банди като Odd Crew, Soundprophet, Lek City Case, ALI, K.O.R.A., Fat Bertha, BoiL и други имена, които са толкова важни за България, колкото и лично за нас.

Какво си пожелавате за следващите 10 години и какво планувате?

Да не усложняваме нещата - още приятели и още музика.

