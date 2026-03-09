MONA завършва своята музикална трилогия с "Давам" (ВИДЕО)

След напълно разпродадения си концерт на 8 март в София, MONA представя "Давам" – третата и последна част от трилогията, която беляза най-силния и осъзнат период в творческия ѝ път. След "Жива" и "Сила", "Давам" идва като естествен завършек на една лична и артистична трансформация – разказ за смелостта да повярваш, да се изправиш срещу страховете си и да продължиш напред.

Повече за песента "Давам"

"Давам" е песента, с която завършвам трилогията. ЖИВА СИЛА ДАВАМ. Тази песен беше липсващото парче от пъзела, който трябваше да наредя, за да се чувствам по-уверена в себе си. И да си кажа смело, че няма невъзможни мечти. В периода 2024–2025 година минах през много емоции. Открих нов свят за себе си и разбрах с каква мисия съм дошла на земята. Не е случайно и мотото ми "Вярваме в добрината". Мисля, че имаме нужда от нови очи, с които да гледаме живота", споделя изпълнителката.

Както и при предишните две песни, MONA е автор на музиката и текста, а аранжиментът е дело на Роберто Николов – Robi. Творческият тандем отново изгражда звук, в който модерното поп звучене среща емоционална дълбочина и характерния за изпълнителката Gen Z фолклор.

"Пускам "Давам" точно след националната селекция за "Евровизия", където наистина дадох най-доброто, на което бях способна за онзи момент. Евровизия все още остава мечта за мен и вярвам, че някой ден ще я сбъдна", допълва изпълнителката, която Любо Киров нарече "национално богатство".

Видеото към "Давам" е режисирано от Виктория Караколева, с оператор Теодор Фичев. Стайлингът отново е поверен на The Trackers – креативното дуо, което изгражда всички визии на изпълнителката. В този проект те работят съвместно с Искрен Лозано, Мони Петров и Track Lab създавайки поредната внушителна и концептуална естетика.

Още: "Мале": Първа колаборация на MONA и Роби (ВИДЕО)

Един от най-впечатляващите визуални акценти в клипа са 8-метровите плитки, изработвани в продължение на седмица от Анастасия Димитрова. Хореограф e Коста Каракашян, а в кадрите участват танцьорите Виктория Ризова, Елия Филипова, Биляна Цолова, Елеонора Митева и Жасмина Вълчева, които допълват драматургията.

Видеото включва и жестов превод – кауза, която MONA последователно отстоява във всеки свой проект. За нея музиката трябва да бъде достъпна за всички, без изключения, и тази кауза се превръща в част от нейната артистична идентичност.

На 8 април MONA ще отпразнува своя 22-ри рожден ден със специален концерт в Sofia Live Club – събитие, което ще бъде още едно емоционално продължение на новата ѝ музикална история.

Още: Може ли фолклорът да бъде редом с модерната музика: Певицата MONA в Студио Actualno (ВИДЕО)