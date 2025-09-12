Войната в Украйна:

"Мале": Първа колаборация на MONA и Роби (ВИДЕО)

"Мале" е новият хитов дует на Роби, този път заедно с MONA – артистите срещат два различни музикални свята, за да създадат силно и емоционално парче с послание за любов, прошка и ново начало. Песента идва след огромния успех на колаборацията на Роби с Tino – "Налей", която за едно лято надмина 3 милиона гледания в YouTube и в продължение на осем седмици беше номер 1 в официалната airplay класация на България.

"Всичко започна с "Хайде да направим песен заедно!" – няколко думи, които Роби ми каза преди около два месеца. И точно тези думи ми вдъхнаха усещането за надежда и за ново начало", споделя MONA. "За мен тази песен не е просто дует, усещам я като разговор между две души, които не се страхуват да изразят своите мисли."

За Роби "Мале" е песен, в която звучат любовта и прошката: "Много ми хареса идеята да създадем песен, в която говорим на вътрешното си аз и му даваме светлина и мотивация. Хубавото е, че тя може да се възприеме както като любов към себе си, така и към любимия човек. Посланието е, че само ние можем да запалим и да държим огъня на любовта."

Екип от млади и амбициозни хора

Видеото към песента е реализирано от Христо Георгиев и неговата агенция MAD Stories, като оператор е Венцислав Тодоров. Снимките продължават от изгрев до залез, а началото на снимачния ден започва с топла питка, приготвена специално от бабата на MONA. Сет дизайнът е дело на Девина Василева, Мартин Кирилов и Василена Чернаева – екип, който работи с MONA за пореден път и отлично познава нейната естетика. Зад визията и на двамата артисти стои екипът на The Trackers – най-нашумялото модно дуо в България в момента. "Събрахме екип от млади и амбициозни хора, които вярват в новата вълна на българската музика и в това, че можем да правим неща, с които да се гордеем", допълва MONA.

Сингълът носи усещане за автентичност и дълбочина, като преплита балканския дух и модерните поп ширини.

Любопитен факт е, че макар "Мале" да е първи официален дует на MONA и Роби, двамата вече са работили заедно по хитовете "Жива" и "Сила" на MONA – колаборации, които направиха силна връзка между тях и превърнаха новата им среща в очакван момент за феновете. А още по-вълнуващо е, че и двамата артисти паралелно работят по други дуети, за които скоро също ще стане ясно.

Сингълът се разпространява във всички дигитални платформи от Warner Music чрез Орфей Мюзик.

