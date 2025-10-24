Войната в Украйна:

Михаела Филева вече е на коледна вълна, пусна празнична песен

24 октомври 2025, 12:58 часа 294 прочитания 0 коментара
Едва 48 часа след фурора, който направи с големия си концерт в зала 1 на НДК, една от най-обичаните български изпълнителки - Михаела Филева, представи „Santa Tell Me“ – празнична песен, която носи в себе си духа на Коледа, усмивки и любов.

След успеха на последните си авторски проекти, Михаела е избрана лично от екипа на Warner Music да бъде лицето на специална празнична инициатива на компанията. Сред всички артисти, с които компанията работи в региона, нейната интерпретация на емблематичната песен на Ариана Гранде впечатлява екипа с класа, вокална енергия и топло присъствие, което улавя истинската магия на сезона.

Песента „Santa Tell Me“ е модерно, но изискано намигване към духа на класическите коледни хитове – съчетава соул и поп звучене с характерния почерк на Михаела. Сингълът излиза едновременно във всички стрийминг платформи, a скоро очакваме и официалния видеоклип към него, заснет в приказна зимна атмосфера, изпълнена с уют и празнично настроение.

⁠„Коледа винаги е била специално време за мен – момент, в който вярваме повече в чудеса и си припомняме, че любовта е най-важният подарък. Исках с тази песен да подаря малко светлина и настроение на всички, които обичат музиката“, споделя Михаела Филева.

