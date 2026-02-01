Зрителите: Ето доказателството, че вотът на "Евровизия" беше подменен (СНИМКА)

Броженията след избора на Дара за български представител на "Евровизия" не стихват. Още снощи мнозина се усъмниха, че резултатите са предрешени заради проблеми със системата за гласуване.

Зрителите можеха да дадат своя вот единствено онлайн. За разлика от полуфинала миналата събота, когато вотът на зрителите беше видим как се движи в реално време, този път телевотът на публиката беше скрит и в социалните мрежи избухна напрежение, че хората не могат да видят резултатите на живо.

Мнозина обвиниха организаторите на конкурса, че въпреки прокламирания стремеж към прозрачност и справедливост, са направили точно обратното.

Недоволни зрители пък призоваха гласуването директно да бъде анулирано, защото при опит за вот им е изписано, че вече са гласували, въпреки че не са го направили.

Потребители се усъмниха, че IP-тата им "се използват за фалшиви гласове" и отново са свидетели на измама.

В сорс кода на сайта е видно, че победителят е друг

Почти веднага след края на шоуто във Facebook и TikTok се завъртя скрийншот от сорс кода на сайта за гласуване малко след като линиите са били затворени.

От снимката става ясно, че публиката отново е избрала Мона за свой фаворит и тя заема първото масто с над 23 000 гласа.

Втора по зрителски вот е Михаела Маринова с над 16 700 гласа.

Дара е едва трета с над 13 300 гласа.

В официалното обявяване на победителя обаче не бе съобщено нищо такова. БНТ показаха таблица с гласовете, според която Дара е първа и при журито, и при публиката. Отделно голямо възмущение предизвика фактът, че гласовете на журито имаха почти 3 пъти по-голяма тежест от тези на зрителите.

Така простата сметка показва, че при коректно смятане на точките Дара и Мона най-малкото трябва да са били наравно. Първенството на Мона сред зрителите обаче бе отречено, защото според официалните данни, които се появиха на екрана, тя е останала трета.

"Избраха Мона, назначиха Дара"

В социалните мрежи снимката на сорс кода допълнително нагнетява напрежението по темата.

"Хората избраха Мона, а журито "назначи" Дара. Това е проблемът с липсата на прозрачност, независимо от политическите пристрастия. Най‑лошото е, че дори не се опитват да го скрият. Да оставиш реалните цифри в сорс кода на сайта е или некомпетентност, или арогантност, сякаш казват "Гласувайте каквото искате, ние пак ще изберем нашия човек"", възмути се певицата Милена Цанова.

"Повече не пускайте конкурс. Изгубихте ни времето", категорична беше тя.