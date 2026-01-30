Войната в Украйна:

Мирела Илиева превръща срещата си с Юлиан Костов в енергичен денс-поп сингъл (ВИДЕО)

30 януари 2026, 14:36 часа 187 прочитания 0 коментара
Мирела Илиева превръща срещата си с Юлиан Костов в енергичен денс-поп сингъл (ВИДЕО)

С новия си сингъл „Твоето тяло“ Мирела Илиева представя много лична и емоционално откровена песен – енергичен, денс-поп трак, вдъхновен от първата ѝ среща с Юлиан Костов, който участва и като гост-изпълнител. Песента е за онези първи вечери, в които искрата се запалва – първите сблъсъци между две силни индивидуалности, които не просто се привличат, а се разпознават. За напрежението, страстта и онзи момент, в който усещаш, че срещата няма да остане просто спомен, а начало на нещо завинаги.

„Твоето тяло“ е създадена почти на един дъх: „Вдъхновението ме връхлетя като буря – текстът излезе изключително бързо и леко. Когато Павел Николов ми пусна бийта, който беше направил, веднага го разпознах. Знаех, че това е моята песен и думите и мелодията мигновенно намериха своето мястото“, споделя Мирела.

Снимка: Getty Images

Продукцията на Павел Николов придава на парчето модерен денс-поп звук с ясно изразена телесност и емоционална чувственост – музика, която провокира движение, но остава интимна.

Особен акцент в песента е участието на Юлиан Костов, който се включва със spoken word поема на английски – своеобразен отговор на любовното писмо на Мирела. В нея той съпоставя красотата ѝ с космически образи и митологична лекота.

Видеоклип: тяло, танци и импровизация

Режисьор на музикално видео е Никола Йорданов, а оператор – Даниел Бинев. Двамата са дългогодишни приятели и творчески съмишленици на Мирела и ключови фигури в изграждането на автентичния и интуитивен характер на видеото.

Концепцията е колективна, а визуалната идентичност е изградена с участието на дизайнерът Юлия Салакина, както и стилистката Полина Добрева.

Снимките се провеждат в Wolf Pack Studio, като голяма част от движенията и танца са импровизирани.

„Бях подготвила хореография, но на терен решихме да я изоставим. Импровизацията много често отключва ума ти и успяваш да създаваш без бариери и филтър – и при нас това допринесе за силна синергия между всички в екипа“.

Любов, превърната в движение и звук „Твоето тяло“ е песен за първия допир, за пристрастяващата любов, която пленява ума ти. Проект, който съчетава музика, поезия, тяло и импулс – и който заявява Мирела Илиева като артист, превръщащ личното преживяване в универсален, чувствен разказ.

За Мирела

Мирела Илиева е актриса, инфлуенсър и танцьор, която последователно развива кариера в български и международни екранни и музикални проекти. Тя има участия в сериалите "Белият лотос" ("The White Lotus") и "Майките", а паралелно с това е студент в НАТФИЗ, където продължава да надгражда актьорската си подготовка.

По-широката публика я познава и от риалити форматите "Игри на волята" (сезон 4) и "Трейтърс". Мирела поддържа силно дигитално присъствие с близо 400,000 последователи социалните мрежи, където споделя лично и професионално съдържание, танцови хореографии и моменти от пътуванията си, и си партнира с водещи български и световни брандове.

