Нова ера за Маги Джанаварова: Певицата сблъсква миналото и настоящето си в "Лудост"

Маги Джанаварова поставя началото на нова ера в професионалния си път с премиерата на новия си сингъл "Лудост". Проектът е категорична заявка за ударно завръщане на сцената, символ на което е вътрешната трансформация, през която е преминала певицата. Парчето е предвестник на поредица от нови песни, които ще бъдат включени в ЕР, чиято премиера се очаква в края на тази година.

Да откриеш себе си

"Лудост" е сред най-личните проекти на Маги Джанаварова досега. Това е един музикален разказ за вътрешната битка със страховете и съмненията, за силата на самосъзнанието и промяната, която проследява прехода от несигурността към увереността. В основата стои идеята за среща между две версии на една и съща личност – миналото и настоящето, слабостта и силата, съмнението и осъзнатия избор.

"Тази песен е първата, в която наистина намерих себе си. Тя е разговор между старата и новата ми същност, между страховете, които дълго време ме спираха, и човека, който съм днес", споделя Маги.

Още: Бях тотално смазана: Маги Джанаварова с разтърсваща изповед (ВИДЕО)

Тази концепция е развита и във видеоклипа към песента. Режисьорът Иван Горанов изгражда силно визуална история, в която двете противоположни лица на изпълнителката застават едно срещу друго. Той предава идеята чрез контраст между цветовете бяло и червено, които символизират различните състояния на героинята. От едната страна стои момичето, което се съмнява, страхува и търси одобрение, а от другата – жената, която вече познава стойността си, поставя граници и не се бои да отстоява себе си. Подчертан е сблъсъкът между уязвимото и увереното "аз". Зад камерата стои операторът Пламен Каменов, а музиката на "Лудост" е дело на Денис Попстоев, Теодор Хараламбиев, Маги и приятелят ѝ, който пише и текста на песента.

В реализацията на видеоклипа участва още продуцентът Стефан Пачов (Brave), а за визията на изпълнителката се грижат стилистът Богдана Костова, гримьорът Евгения Джаферович и Гиш, който работи по косата и перуката.

Mona и Любо Киров представиха една от най-очакваните музикални колаборации на годината (ВИДЕО)

"Лудост" е първата стъпка от поредица нови музикални проекти, с които Маги ще разкрие една по-автентична страна от себе си. След години на творчески и житейски опит, тя избира да постави в центъра на музиката си истинските истории, емоции и уроци, които са я оформили като артист и човек. Именно затова и новият сингъл е един своеобразен мост между миналото и бъдещето – между човекът, който е била, и този, в когото се е превърнала днес.

Още: Папи Ханс връща настроението от лятото на "90-а" (ВИДЕО)