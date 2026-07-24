BE4 HILLS: Мощен старт на фестивалното преживяване в Пловдив със Savatage, Epica и Sabaton (ВИДЕО)

Ентусиазъм, страст, музика и ритъм завладяха публиката при първото издание на предшестващия Hills of Rock концерт - BE4 HILLS. Четири любими на българската публика групи се включиха в епичния музикален календар на Fest Team и предложиха на феновете едно неподправено шоу с много емоции, добро настроение и адреналин.

Шведските метъл титани Sabaton, култовата група Savatage, нидерландската симфоник метъл банда Epica и българската рок група Sevi се качиха на сцената в Пловдив, за да поставят началото на фестивалната седмица по-рано - превръщайки фестивала Hills of Rock в четиридневен празник, вместо в тридневен.

За пръв път пред eкип на Actualno.com застанаха Chris Caffery и Johny Lee Middleton от Savatage, за да ни разкажат повече за тяхното първо гостуване в България и магията зад тяхната музика.

"Хеви метъл музиката винаги е грабвала феновете и смятам, че затова при нея има дълголетие. Когато бях дете, семейството ми нямаше много пари и нямах особено голяма възможност да общувам с хора. Тогава открих тази музика и почувствах онова, което групи като Judas Priest и Iron Maiden влагат в песните си. Това ме докосна и ме завладя... Мисля, че Savatage имаме същата връзка с нашите фенове. Посланията в много от текстовете ни са по-лични и именно това достига до хората.", сподели Chris Caffery.

John Lee Middleton не пропусна да добави и че групата не се интересува от трендове, а разчита на автентичност и емоция.

"Никога не сме гонили модните тенденции. Не сме си казвали: "Това е актуално в момента, хайде и ние да го направим." Винаги сме гледали в дългосрочен план. И мисля, че много от групите, които и днес са популярни, мислят по същия начин.", обясни Middleton.

Преди спиращото дъха шоу, което остави феновете със сълзи на очи, пред камерите на Actualno.com застана и бас китаристът на шведските метъл легенди Sabaton - Pär Sundström. Специално пред нас той разказа за песента "The Valley of Death", която пауърметъл иконите създадоха специално за България и битката при Дойран.

"Не искам да звучи така, сякаш познавам българите чак толкова добре, но останах с впечатлението, че българската публика харесва този класически рок звук. А тази песен носи точно такова усещане – класически хеви метъл. И си помислихме: „Това звучи като нещо, което ще се хареса в България.“ После открихме и тази история и си казахме, че това ще пасне абсолютно перфектно.", сподели Sundström.

Със силна селекция от изпълнители и емоционални срещи между артисти и публика, BE4 HILLS постави впечатляващо начало на тазгодишното издание на Hills of Rock, което продължава през следващите дни с още десетки концерти на световни и български групи.

Повече от разговорите със Savatage и Sabaton - вижте в репортажа.