Оркестър Cantus Firmus и маестро Константин Илиевски представят нови таланти в проекта "Лауреатите"

Успешният проект "Лауреатите" с участието на Оркестър Cantus Firmus отново ще представи пред публика блестящи млади изпълнители на класическа музика – лауреати на конкурси, които уверено правят първи стъпки в кариерата си. На пулта на ансамбъла ще застане маестро Константин Илиевски, един от утвърдените наши музиканти с активна кариера в България, Австрия и Словакия и главен диригент на Симфоничния оркестър на БНР.

Снимка: Кантус Фирмус

На 4 ноември 2025 г. от 19:30 ч. в Централния военен клуб ще свирят българските таланти, които станаха носители на Голямата награда от Четвъртия национален конкурс за млади инструменталисти "Кантус Фирмус". Това са виолончелистът Дарин Ламбрев (15 г.) и пианистът Филип Ангелов (13 г.), които са възпитаници на Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София, а Дарин е също и младши студент в класа на проф. Ромен Гариу в Музикалната академия в Дармщат (Германия). Всеки от тях показа впечатляващи артистични качества и зрялост по време на участието си в конкурса "Кантус Фирмус", с което заслужи честта да свири като солист с оркестъра, който е представял на българска сцена звезди като Джошуа Бел, Найджъл Кенеди и Миша Майски.

Филип Ангелов и Дарин Ламбрев, снимки: Кантус Фирмус, колаж: Actualno.com

Какво да очакваме от концерта

Специален гост за концерта ще бъде младата испанска пианистка Лаура Мота Пело (22 г.), носител на две извънредни награди от Конкурса "Геза Анда" (Швейцария) през 2024 г. Журито на това престижно състезание включва световно признатите пианисти Марта Аргерич, Робърт Левин, Люка Дебарг и др.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столичната община и в партньорство с Фондация "Геза Анда" (Швейцария).

Лаура Мота Пело и Крум Делин, снимки: Кантус Фирмус, колаж: Actualno.com

В програмата на концерта са включени три виртуозни концертни творби, в които солистите ще имат възможност за пълноценна изява: Концерт за пиано №2 от Ф. Менделсон – Бартолди (солист Филип Ангелов), Концерт за виолончело №1, оп. 33 от К. Сен-Санс (солист Дарин Ламбрев) и Концерт за пиано, тромпет и оркестър №1 от Дм. Шостакович (солист Лаура Мота Пело). За тази композиция специално участие ще вземе и младият тромпетист Крум Делин, студент от НМА "Проф. Панчо Владигеров", също лауреат на редица конкурси. Концертът ще започне с една емблематична творба на испанския композитор Хоакин Турина - "Молитвата на тореадора" за струнен оркестър.

Билетите за събитието са в продажба на Ticketsbg.com, както и на мястото на събитието в деня на концерта.