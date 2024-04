Parov Stelar и Rudimental стават част от Франкофоли в Пловдив през юни

Първата вечер на фестивала обещава много танци и изключителна атмосфера. Към вече обявените любими на публиката имена на изпълнителите Ищар, Dj Willy William и Нувел Ваг, ще се присъединят и добре познатите у нас Parov Stelar. Още: Nouvelle vague, Уили Уилям и Ищар идват на Франкофоли през юни в Пловдив

Маркус Фюредер, по-познат под името Parov Stelar, е най-популярният на международна сцена австрийски музикант. Считан е за един от пионерите на стила електро суинг. Със специфичното си звучене, различния подход към музиката и нетрадиционно смесване на музикални жанрове - суинг, блус, етно мотиви с модерните хаус, електро и брейкбийт, бързо става международна звезда. Печели международни награди и свири на най-големите фестивални световни сцени. Има съвместни проекти с различни топ музиканти, някои от които Лейди Гага, Лана дел рей, Марвин Гей, Браян Фери, Тони Бенет.

Извън албумите му, отделни парчета участват в над 700 различни компилации като поредиците Hotel Costes, Buddha Bar и Electro Swing.

На 22 юни, събота, към Делукс, Барбара Прави и Неж, част от програмата на втората фестивална вечер, ще се присъедини една от най-успешните танцови групи в Обединеното кралство за последното десетилетие - Rudimental.

Rudimental са британска дръм’н’бейс банда. С четири албума зад гърба, платинени сингли, милиарди онлайн слушания в стрийминг платформите и концерти по цял свят, вече над 10 години Rudmental поддържат имиджа си на музиканти, които умеят да създават хитове. Рейв звученето е енергията, от която групата развива своя стил в годините. Често казват, че за тях тази музика е свобода, пространство, безгрижие и празник на живота. Базирани в Лондон, през 2013 г. те издават своя мултиплатинен дебютен албум "Home", последван от изключително успешния "We the Generation" от 2015 г., част от който е големият им хит "Lay It All on Me" с Ед Шийрън. През 2021 г. те издават четвъртия си и най-нов албум, "Ground Control", последван от сингъла "Break My Heart" следващата година.

Билетите за фестивала Франкофоли са вече в продажба и могат да бъдат закупени тук: Eventim и kupibileti.

