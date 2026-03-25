Пионерите на дет метъла POSSESSED с концерт в София

Американските пионери на дет метъла Possessed пристигат в София за специален концерт на 9 юни 2026 г. в клуб Joy Station, посветен на 40-годишнината от култовия им дебютен албум "Seven Churches" — издание, което мнозина приемат като символичното начало на дет метъла. След изключително успешното си първо гостуване у нас през 2023 г., Possessed се завръщат, за да отбележат един от най-значимите юбилеи в историята на екстремната музика – 40 години от албум, поставил основите на цял жанр и вдъхновил поколения банди.

Създадени през 1982 г. в района на Сан Франциско, Possessed са сред основните архитекти на дет метъла. С агресивния си стил, бързи рифове и характерните growl вокали на Jeff Becerra, групата оформя звучене, което ще промени завинаги облика на тежката музика.

След дълги периоди на пауза и реформации, бандата се завърна с мощния албум "Revelations of Oblivion" и днес продължава да звучи също толкова брутално, безкомпромисно и автентично.

Концертът на 9 юни обещава сблъсък между минало и настояще – вечер, в която ще бъде отбелязан един от най-важните моменти в историята на дет метъла, с изпълнения на култови парчета и безмилостна сценична енергия.

Билетите за концерта на Possessed в клуб Joy Station на 9 юни 2026 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно") и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.eventim.bg/ на цени от:

- 35 € за правостоящи до деня на концерта

- 40 € за правостоящи в деня на концерта

- 45 € за седящи в обособена VIP зона

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.