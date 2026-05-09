Вижте графика за концерта на Redman в София на 14 май

В петък, 14 май, Redman идва в София, за да взриви клуб Joy Station и това няма да е просто концерт. Това ще е урок по хип-хоп, преподаван от човека, който никога не е излизал от форма, нито от улицата.

Преди него на сцената ще се качи армия от български рапъри - Imera, MD Beddah, NRG_D, IMP, Sr. Martini и Gerata, а зад пулта заедно с тях ще е DJ Sparta.

За доброто настроение на публиката преди старта на шоуто и по време на паузите ще се погрижи любимият ни DJ Marti G, който вече е в отлично състояние и напълно готов за парти.

Ето и график за вечерта:

19:00 – Отваряне на вратите и DJ Marti G зад пулта

20:00 – Бг съпорт

21:00 – Redman

Билети за шоуто на Redman все още могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/ на цени от:

- 40 € до 13.05.26 вкл.

- 45 € в деня на концерта

- 55 € за седящи в обособена VIP зона

В случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на клуба. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

