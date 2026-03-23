Sevi тръгват на мащабно европейско турне

Родната банда SEVI обяви дълъг списък с дати за 2026 г. Те ще турират в Европа заедно с Hardline, които представят нов албум, но се готвят и за фестивални участия у нас, сред които голямата сцена на Hills of Rock, на 23-ти юли, когато ще се свирят заедно с Epica, Sabaton и Savatage на Be4 Hills. Групата обяви и няколко самостоятелни концерта във Франция през септември, сред които и участие на фестивала "Zik ‘N‘ Dry" в Орлеан. От SEVI обещават да обявят още дати в България скоро и споделят, че работят по нов материал.

В края на миналата година SEVI зарадваха феновете с песен от предстоящ пети албум, а само след броени дни на 27-ми март ще представят първи винил – селекция от най-мрачните парчета на бандата със заглавието: Black Pages – Dark Vinyl Stories. Премиерата ще се състои в столичния Sofia Live Club и ще даде и своеобразен старт на концертната година за групата.

Още: Nothing But Thieves се присъединяват към IDLES, Underworld и Three Days Grace на Sofia Live Festival 2026

Специални гости са италианците Altermagica, а по време на концерта вокалистаката на SEVI ще представи и авторска изложба от пана, вдъхновени от 10-те трака във винила.

Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Eventim, а официалното събитие във Facebook ще откриете ТУК.

Още: Ингви Малмстийн с изненадващ концерт в София през юли!