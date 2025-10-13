"Такъв е животът": Стефан Димитров събира за концерт легенди и приятели

На 19 ноември София ще диша в ритъма на истинската музика. Очакваме вечерта, в която клуб JOY Station ще отвори врати за "Такъв е животът" – концерт, обърнал един обикновен ноемврийски ден в спомен за цял живот. Това няма да е просто поредно музикално събитие, а среща с душата на българската песен, белязана с почерка на един от най-големите ни композитори – Стефан Димитров.

Представете си сцена, изпълнена с гласове, които носят история, чар и магия – Богдана Карадочева, Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, Димитър и Христо с АНИМА, Тони Димитрова и Дони. Всеки от тях ще върне публиката към вечни хитове, но и ще я отведе и напред – към бъдещето, в което тези песни продължават да звучат живо и истински. "Ще изживеем мигове, в които се чувстваш част от нещо по-голямо – една обща песен, която събира поколения и пренася вярата, че музиката никога не остарява", казва Стефан Димитров.

Две премиери и важни гости

Вечерта ще стане още по-специална с две премиери, които за първи път ще прозвучат именно в "Такъв е животът". "Приятелю" – дуетът на Стефан Димитров и Стефан Диомов, носи топлината на творческата дружба и гаранция за бъдещ шлагер. А "Българи сме още" ще събере всички изпълнители на сцената в общо, мощно изпълнение, към което ще се присъедини и футболната легенда Христо Стоичков. Това ще е момент, в който музика и спорт, легенди и енергия, родолюбие и емоция се сливат в едно – празник, какъвто рядко се случва.

"Такъв е животът" е вечер, която ще напомни, че животът е точно това – изкусителен микс от мелодии, чувства и истории, които си струва да бъдат споделяни. Една музикална емоция, която ще остане в сърцата дълго след като светлините на сцената угаснат.

Билети за концерта на Стефан Димитров на 19 ноември в JOY Station можете да откриете онлайн в мрежата на Eventim.