Любопитно:

Марко Хиетала от Nightwish с нов концерт в България!

13 ноември 2025, 14:20 часа 256 прочитания 0 коментара
Марко Хиетала от Nightwish с нов концерт в България!

Финландската метъл легенда Марко Хиетала – вокалист, басист и поетичен разказвач, познат от Nightwish и Tarot, се завръща в България за две огнени летни дати, обявиха от Sofia Music Enterprises. На 17 юли в София (Парк център Юнак) и 19 юли във Варна (Летен театър) Марко ще представи новия си албум "Roses From The Deep" (вече издаден от Nuclear Blast, февруари 2025 г.) и ще докаже, че сцената е неговият естествен дом.

Подробности за концерта

Марко ще поведе публиката през един сетлист, който балансира между новите песни от "Roses From The Deep" и емблематични композиции от годините в Nightwish и Tarot – с нови, по-интимни аранжименти и мощна сценична харизма. Очаквайте смесица от меланхолия, северен гняв и поетична светлина – всичко, което прави Хиетала един от най-обичаните гласове на скандинавския рок.

Още: Дет метълката Игнасия Фернандес стана Мис Свят Чили 2025 (ВИДЕО)

Билети за двата концерта на Марко Хиетала в България могат да бъдат закупени чрез мрежите на Bilet.bg, Ивентим и Тикетпортал, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/, https://eventim.bg/ и https://ticketportal.bg/.

Българската публика се видя съвсем скоро с Хиетала на двата му концерта през април - отново в София и Варна, където на сцената имахме удоволствието да чуем и неповторимата Таря Турунен. Тогава подгряваща група беше Symphonity. Очаква се скоро да бъде обявено името и на откриващата банда за лените концерти на Марко Хиетала у нас през 2026 г.

Още: Visions of Atlantis, Korpiklaani и още нови групи стават част от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
метъл концерти Марко Хиетала
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес