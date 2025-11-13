Марко Хиетала от Nightwish с нов концерт в България!

Финландската метъл легенда Марко Хиетала – вокалист, басист и поетичен разказвач, познат от Nightwish и Tarot, се завръща в България за две огнени летни дати, обявиха от Sofia Music Enterprises. На 17 юли в София (Парк център Юнак) и 19 юли във Варна (Летен театър) Марко ще представи новия си албум "Roses From The Deep" (вече издаден от Nuclear Blast, февруари 2025 г.) и ще докаже, че сцената е неговият естествен дом.

Подробности за концерта

Марко ще поведе публиката през един сетлист, който балансира между новите песни от "Roses From The Deep" и емблематични композиции от годините в Nightwish и Tarot – с нови, по-интимни аранжименти и мощна сценична харизма. Очаквайте смесица от меланхолия, северен гняв и поетична светлина – всичко, което прави Хиетала един от най-обичаните гласове на скандинавския рок.

Билети за двата концерта на Марко Хиетала в България могат да бъдат закупени чрез мрежите на Bilet.bg, Ивентим и Тикетпортал, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/, https://eventim.bg/ и https://ticketportal.bg/.

Българската публика се видя съвсем скоро с Хиетала на двата му концерта през април - отново в София и Варна, където на сцената имахме удоволствието да чуем и неповторимата Таря Турунен. Тогава подгряваща група беше Symphonity. Очаква се скоро да бъде обявено името и на откриващата банда за лените концерти на Марко Хиетала у нас през 2026 г.

