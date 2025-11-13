Любопитно:

"Борисов не е Орбан": Дерогацията за "Лукойл" като тест и за стабилността на кабинета

13 ноември 2025, 12:10 часа 501 прочитания 0 коментара
"Силата на кабинета "Желязков" е в неговата нестабилност." Това каза пред БНР политологът доц. Иво Инджов.

"Независимо от това какви обвинения ще си разменят правителството и президентът, респективно евроатлантическата опозиция, това няма да окаже голямо влияние на стабилността на правителството. Единственото, което може да го разклати, е евентуално повишаване на цените. Тогава трупащото се социално напрежение може да избие в антиправителствени действия и то много по-сериозни от досегашните протести на антикорупционна основа и са насочени срещу това, че определени институции се използват като бухалки, че се завладяват в името на олигархични интереси".

Във връзка с проекта на Бюджет 2026 политологът посочи: "Да, увеличават се вноските за пенсия, но пенсионната система трябва по някакъв начин да се поддържа. Ясно е, че България трябва поне в средносрочен план, ако не в краткосрочен, да върви към повишаване на данъците. Няма нормална страна в Европа, която да има толкова ниска данъчна тежест и да съществуват нейните социални системи. ... Трябва да се спрат кражбите и корупцията в тези системи, трябва да се реформират, но България не може да продължи да оцелява в сегашната сложна международна ситуация и в сегашното състояние на обществото с толкова ниски данъци. ... Няма да стане привлекателно място за инвестиции заради корупцията, затова не трябва да се обвързват двете неща. Трябва да се работи по двете писти".

Икономическите предизвикателства

Доц. Иво Инджов коментира казуса с "Лукойл" и назначаването на особен управител:

"Проблемът не е в това, че се назначава особен управител, а в неговите правомощия. Аз съм съгласен с мотивите на президентското вето, че се дава възможност за една индиректна национализация и за своеволия от страна на този, който ще бъде особен управител. Има нарушаване на много принципи на Конституцията и на законите. Аргументирано е ветото на президента, но вероятно ще бъде отхвърлено бързо. ... Няма да има смислена експертна дискусия по неговото вето, а всичко ще бъде в рамките на атаки по потенциалния политически проект на Румен Радев".

Според политолога правомощията, които се дават на особения управител с бързо приетия закон (за 28 секунди в комисия и на две четения в пленарната зала в един ден), "под камуфлажа на спазване на изискванията на санкциите на САЩ срещу "Лукойл", навеждат на мисълта, че е възможно да се готви някаква скрита приватизация или поне облагодетелстване от механизмите за контрол върху "Лукойл" при извънредна ситуация".

Не очаквам дерогация от санкциите за България, Борисов не е Орбан, заяви Иво Инджов.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Лукойл дерогация Бюджет 2026
