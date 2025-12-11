Любопитно:

"Човекът Пеевски свали кабинета "Пеевски", въпросът е дали това е краят му": Анализ на Радан Кънев

11 декември 2025, 15:58 часа 556 прочитания 0 коментара
"Човекът Пеевски свали кабинета "Пеевски", въпросът е дали това е краят му": Анализ на Радан Кънев

"Човекът Пеевски свали кабинета "Пеевски" - с покъртителната си арогантност и лакомия, които ясно показаха връзката между корупцията и икономическата перспектива на гражданите и доведоха до най-големите протести през XXI век у нас. Можем да бъдем умерени оптимисти, че това е и краят на политика Пеевски. Подобна лична нетърпимост на мнозинството граждани вероятно го прави невъзможен участник в публичните дела".

Това написа в профила си в социалните мрежи евродепутатът от ЕНП и от българската ПП-ДБ Радан Кънев след подадената оставка от правителството на Росен Желязков в четвъртък. По думите на Кънев обаче проблемът пред обществото ни е много по-дълбок. "Той е в "Модела Пеевски", в "завладяната държава". Накратко - в проникването на силовите структури във всеки елемент на публичния живот. Навсякъде, където не им е мястото - в икономиката, медиите, партийната политика, преди всичко - правосъдието. Този модел е на около 80 години, в изчистен вид - над половин век. Той е създал "феномена" Пеевски, а не е създаден от него. Създал е и феномена Борисов, и още мнозина. Твърде вероятно - и феномена Радев. И със сигурност - икономическите кръгове около тях", подчертава той.

Още: Пеевски за оставката: Цялата отговорност е на коалицията "Сорос". Печелившият е друг и да идва още днес

Според евродепутата именно този модел задушава икономиката и отнема перспективата пред няколко поколения българи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Още два кабинета и сме в еврозоната" и "Кой е тоя човек и що подава оставка?": Реакциите след падането на властта (СНИМКИ)

"Най-тежко - за най-младите. Промяната му е задача титанична и дългосрочна, която включва много, много повече от смяна на караула, много повече от законодателни мерки. Днес всъщност започва, а не завършва усилието за тази промяна. И то съвсем няма да завърши след около три месеца, когато вероятно ще се проведат нови избори. Това усилие изисква на първо място осъзнаване и честно назоваване на дълбочината и сериозността на предизвикателството. На второ - отказ от предлагане на лековати популистки решения. На трето - дългосрочна, 20+ годишна визия за политика, насочена към ясни, смели и постижими национални цели. Икономически, външнополитически, образователни, административни...", призовава още Радан Кънев.

Още: Анализ: Големият въпрос е дали ПП-ДБ, Радев и Борисов са се разбрали да изритат Пеевски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Делян Пеевски оставка Радан Кънев
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес