"Човекът Пеевски свали кабинета "Пеевски", въпросът е дали това е краят му": Анализ на Радан Кънев

"Човекът Пеевски свали кабинета "Пеевски" - с покъртителната си арогантност и лакомия, които ясно показаха връзката между корупцията и икономическата перспектива на гражданите и доведоха до най-големите протести през XXI век у нас. Можем да бъдем умерени оптимисти, че това е и краят на политика Пеевски. Подобна лична нетърпимост на мнозинството граждани вероятно го прави невъзможен участник в публичните дела".

Това написа в профила си в социалните мрежи евродепутатът от ЕНП и от българската ПП-ДБ Радан Кънев след подадената оставка от правителството на Росен Желязков в четвъртък. По думите на Кънев обаче проблемът пред обществото ни е много по-дълбок. "Той е в "Модела Пеевски", в "завладяната държава". Накратко - в проникването на силовите структури във всеки елемент на публичния живот. Навсякъде, където не им е мястото - в икономиката, медиите, партийната политика, преди всичко - правосъдието. Този модел е на около 80 години, в изчистен вид - над половин век. Той е създал "феномена" Пеевски, а не е създаден от него. Създал е и феномена Борисов, и още мнозина. Твърде вероятно - и феномена Радев. И със сигурност - икономическите кръгове около тях", подчертава той.

Според евродепутата именно този модел задушава икономиката и отнема перспективата пред няколко поколения българи.

"Най-тежко - за най-младите. Промяната му е задача титанична и дългосрочна, която включва много, много повече от смяна на караула, много повече от законодателни мерки. Днес всъщност започва, а не завършва усилието за тази промяна. И то съвсем няма да завърши след около три месеца, когато вероятно ще се проведат нови избори. Това усилие изисква на първо място осъзнаване и честно назоваване на дълбочината и сериозността на предизвикателството. На второ - отказ от предлагане на лековати популистки решения. На трето - дългосрочна, 20+ годишна визия за политика, насочена към ясни, смели и постижими национални цели. Икономически, външнополитически, образователни, административни...", призовава още Радан Кънев.

