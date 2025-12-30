Стряскащо: Амазонските гори влизат в състояние, непознато за Земята от милиони години

Тропическите гори на Амазонка навлизат в състояние, което не е било познато на планетата от милиони години, предупреждава ново научно изследване. Условията там "нямат аналог в момента" според международния екип от изследователи, които са събирали данни за проучването повече от три десетилетия. Регионът се измества към "хипертропично" състояние, като сушите стават по-дълги, по-горещи и по-чести, а дърветата са изложени на съвсем нови нива на стрес, при което способността им да абсорбират въглероден диоксид намалява, сочат данните.

Изследването, публикувано в Nature, е показало как дърветата и почвата, в която са вкоренени, реагират на все по-продължителните периоди на високи температури и суша. Данните показват ясно как може това да е новата нормалност през следващите 100 години.

Това е климат, който е отвъд границата на това, което сега считаме за свойствено за тропическа гора, казва географът Джеф Чембърс от Калифорнийския университет в Бъркли.

Модели, създадени от данните, събрани от Чембърс и неговите колеги, показват, че тези горещи суши вероятно ще бъдат още по-чести до 2100 г. и ще се случват целогодишно – дори през влажния сезон (декември - май).

Дърветата ще умират с по-високи темпове поради намалената влажност на почвата, като това ще предизвика два проблема - от една страна въздушните мехурчета ще блокират достигането на водата в почвата до дърветата, и от друга страна, въглероден глад, при който ще се затварят порите на листата в опит да се пести вода, което пък ще повлияе върху фотосинтезата.

Полевите измервания показват, че това вече се случва и сега. А ако климатът действително стане хипертропичен, тези крайности ще се случват много по-често и ще увеличат смъртността на дърветата с 55%.

При това бързорастящите дървета с ниска дървесна плътност са по-уязвими в сравнение с дърветата с висока дървесна плътност. Това означава, че вторичните гори може да са по-уязвими, тъй като при тях делът на бързорастящите дървета е по-голям, казва Чембърс.

Повечето хипертропични гори ще се появят в района на Амазонка, но вероятно и в Африка и Азия. Тези гори вероятно ще се превърнат от поглъщатели на въглерод в източници на въглерод, тъй като дърветата умират, предупреждават учените.

Изследването е още едно отрезвяващо напомняне за това колко важни са горите за баланса на атмосферата – и какво се случва, ако те бъдат загубени.

Разширяването на тропическите зони - последица от климатичните промени