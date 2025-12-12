"Когато Па… И сега какво?

Точно сега е моментът протестите да продължат до дупка, защото прозорецът е отворен само за миг и ако го изпуснем, всичко се връща обратно в тъмното.

Правителството падна, но машината, която стои зад него, е още на крака. И ако не натиснем докрай, тя ще си върне всичко за една нощ.

Какво трябва да поискаме като хора, не като партии:

1. Натиск на площада за промени в Изборния кодекс и реално прочистване на списъците. В тях има над милион мъртви души, които държат системата изкуствено жива.

2. Натиск върху съдебната система и ясно посочване на гнилите ябълки, които трябва да бъдат отстранени. Без това нищо няма да мръдне.

3. Създаване на комисия, пред която всеки държавен служител да може да даде информация за корупция, с гарантирана защита. В нея да участват и хора от протестите – граждани и депутати заедно. Публична работа, под прожекторите. Това ще разклати много повече от всяка декларация.

4. Смяна на ръководствата на КПК, службите и ДАНС. Всичко там е под контрола на ДП — и това трябва да приключи.

5. Сарафов да си тръгне. Безкомпромисно.

6. Ежедневен протест и блокада на КЗП, КФН, КЗК и КЕВР, за да не бъде изпусната спекулата и да не се върти задкулисно.

7. Създаване на щаб – нещо като гражданско правителство, алтернатива на служебното. С постоянна публичност, без тъмни ъгли.

Всичко друго е ала-бала-портокала и още от същото."