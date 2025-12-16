Илиян Василев: Пеевски е пътник, не успя да организира дори елементарни контрапротести

Бившият ни посланик в Русия Илиян Василев остава много активен в личната си страница в социалната мрежа Facebook - и отново темата е Делян Пеевски. Василев публикува интересно мнение, в което обърна внимание на агресивната реторика на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и защо тя е важна, за да бъде победен Пеевски.

"Именно това твърдо и предизвикателно говорене е абсолютно необходимо. То изпраща ясно послание към феодите на Пеевски – техният феодал се спихва като влияние пред очите ни и няма да може в следващите години да им осигурява пари от бюджета. Това е почти сигурно.

А когато няма пари, изчезва и мотивацията – за какво да се бие чело и да се целува ръката Му?", пише Василев.

Според бившия ни посланик в Русия, на бъдещите избори Пеевски няма да разшири влиянието си: "Допреди неотдавна мнозина прогнозираха, че Пеевски ще "си вземе своето" и дори ще разшири подкрепата си при нови избори. Грешка. Нищо подобно. Той е токсичен и без достъп до държавните ресурси е политическа нула. Да, може още да репресира, но кеш няма. Като паразит той разчита на чуждо тяло, на чужд гръб. Това приключи именно защото убива всяко приемно тяло. Затова тези преднамерено провокативни и конфронтационни изказвания на Иво Мирчев имат своя ясна логика и конкретни адресати.

Разбира се, има и контратеза, че така се плашат хората - докато атаките са персонални срещу Пеевски, а не срещу Новото Начало - няма проблем.

Най-доброто в случая е, че в ПП–ДБ има вътрешно разпределение на ролите – едни са по-радикални, други по-умерени, но целта е една и съща".

