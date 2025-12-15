Спорт:

Протестите срещу Орбан и протестите срещу Борисов-Пеевски: Приликите в изборите след това

"При силна протестна вълна и висока избирателна активност чудеса могат да станат. Не бива да забравяме, че правителството на Желязков остава на власт – и неизбежно ще произвежда нови поводи за протести. Там спирачка на кражбите няма. Напротив – убеден съм, че ще крадат и ще се трудоустройвта „като за последно“. Не вярвам Румен Радев да се реши да напусне президентския пост – просто няма време за такъв ход."

Това пише в свой анализ енергийният експерт Илиян Василев в профила си в социалните мрежи. Ето и останалата част от публикацията му без редакторска намеса:

"Протестната вълна заля и една от ключовите опори на тръмпо-путинизма – Орбанова Унгария. Масовите протести в Будапеща са прелюдия към парламентарните избори през април. Орбан очевидно разчита, че ще успее да удържи напрежението и да го игнорира до изборния ден, но вече не е сигурно, че този сценарий ще проработи. Същата логика важи и за България.

Планът на Орбан беше класически: купуване и фалшифициране на изборите. Опозицията обаче се усети навреме и изведе хората на улицата. Тази протестна вълна трудно ще стихне преди изборите. Макар и малко вероятно, предсрочното падане на правителството вече е сред възможните сценарии. Дори и това да не се случи, има съществена разлика дали изборите ще се проведат в условията на нарастващ обществен натиск или в относително спокойна среда".

И още: "В същото време 121 депутата трудно могат да бъдат постигнати без изключително широк формат, нещо от типа на обновено ОДС – условно „ПП–ДБ плюс“. Като вземат гласове от ляво, включително от БСП и Радев, в центъра и в дясно. Именно там обаче моментално ще сработят вътрешните спирачки на твърдите ядра, които постоянно се борят с врага: „с този не може“, „онзи го мразя“, „третият е предател“.

И едно важно предупреждение. Сегашната система е изграждана повече от 30 години. Дори да имате нужните гласове, ще са ви необходими умения, упоритост и най-вече безсребърници – хора, които не влизат във властта за лична изгода. Защото властта не винаги извежда най-доброто у хората", пише Василев.

Ивелин Стоянов
