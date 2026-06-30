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"И после се чудим защо има сив сектор": Бенатова с остър коментар за обезщетенията за безработица

30 юни 2026, 7:26 часа 944 прочитания 0 коментара
Снимка: Миролюба Бенатова/Facebook
"И после се чудим защо има сив сектор": Бенатова с остър коментар за обезщетенията за безработица

Според финансовия министър Гълъб Донев, на лицата, които се осигуряват на максимален осигурителен доход, не им се налага да ползват обезщетение за безработица. Така става ясно защо не се предвижда максималното обезщетение за безработица да бъде увеличено реципрочно. Значи, тези, които най-много внасят, да си гледат работата. И изобщо да не разчитат на солидарност от социалната система. Това мнение изрази в профила си във Facebook журналистът Миролюба Бенатова.

"И после, да не се чудите защо има сив сектор и всеки гледа да "спести" от осигуровки и данъци. Каквото повикало, такова се обадило", добавя тя.

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По думите й "не е вярно, че хората, които са добре платени и максимално осигурени, не стават безработни". "Стават. Но, когато отидат на борсата, държавата не им намира работа. И не им осигурява достойна сигурност докато сами си търсят такава", възмутена е Бенатова.

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Миролюба Бенатова Гълъб Донев максимален осигурителен доход обезщетения за безработица
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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