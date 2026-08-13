Път към авторитарна власт и президентска република: Сигнал, че старият механизъм на служебните правителства се връща

Четете внимателно идеите на Радевистите за конституционни реформи. Зад тирадата от глупости, свързани с ВСС и правото да плащаме в брой - изконно човешко достойнство от зората на дните, всъщност промените, заложени от Радев, павират пътя за установяване на авторитарна власт на президента, чрез възстановяване на стария механизъм за функциониране на служебни правителства.

Това написа историкът Александър Стоянов, преподавател в НГДЕК и главен асистент в Института по исторически изследвания към БАН.

"По старата система президентът имаше правото да назначава когото си поиска за служебен премиер, без назначението да е обвързано с гласа на народа - т.е. еднолично избран кабинет. Отново по старата система, при разпускане на НС, служебният кабинет управляваше еднолично, под надзора на президента, без да има санкция от избран от българите орган на законодателната власт. Същият този кабинет контролира и провеждането на избори, което означава, че резултатът от вота лесно може да се нагоди по волята на президента. В тази ситуация единствено Съдът оставаше регулатор на правителствените решения - същия този съд, чието разбичкване чрез нови, утежняващи дейността му процедури и врътки днес се стремят да “реформират” от Прогресивна България", коментира още Стоянов.

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Преход към президентска република?

Той допуска въпроса дали в рамките на следващата половин година няма да се заговори за преход към президентска република.

"По-вероятно не. Тъй като предстоят избори за президент, ПБ за сега ще кротуват с тези мерки, докато Ганьо не избере Йотова ноември. След това реториката ще се смени. Въпросът е, че ПБ и московските им кукловоди знаят, че Йотова не е лицето на бъдеща, президентска република. Това означава, че ако решат да тръгнат в тази посока, а тя е логична, следвайки руския модел, вече трябва да тече кастинг за следващото лице на прогресистката идеология - Радев няма право на повече мандати и не вярвам, че точно заради него ще прокарват руския сюжет за нулиране на досегашните мандати. Всъщност, следейки случващото се в момента, Радев изглежда като един кьорфишек, който да обере негативите на прокарваната политика, след което, като ползвана тоалетна хартия, да бъде пуснат в политическото казанче", пише Стоянов.

По думите му единственото, което на този етап спасява България, е липсата на кадри в ПБ.

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"ДС изстърга всички възможни налепи и утайки, за да изгради ПБ, така че буквално не останаха хора. Нови лица трудно могат да станат симпатични. Това означава да се търси възкресение на политически трупове, макар и те, до голяма степен, да са вече разложени до крайна степен", смята още той.

"Новите" лица

Стоянов прави разбор и на евентуалните имена, спрягани за "нови" лица на президентския пост:

"Хора като Корнелия Нинова и Румен Петков се опитват да трупат дивиденти днес, но трудно могат да минат за “бъдещето на България”. Същото важи и за подивялото пионерче Крум Зарков, който реши да върне БКП към реториката от 1944 г.

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Костадин Костадинов е алтернатива, но той също е политически труп, просто още не е осъзнал, че партията му е мъртва. Остават разни млади лъвчета кат Шкварек и Контрера, но те са безперспективни и нелицеприятни, и нямат нужната харизма, за да изпълнят тежката задача, която им се възлага.

Реално, единственият нов месия на хоризонта е Гюров. Той в момента е силно критичен към Радев и заедно с Асен Василев са гласовита и видима опозиция на случващото се в НС. Посланията им са адекватни и се чуват ясно, за разлика от мънкането на ДБ. Имам един огромен проблем с тези две имена - и двамата бяха издигнати във властта с решение на Румен Радев. Това е исторически факт, който няма как да забравя".

Според историка България се намира в тежка политическа и кадрова безпътица. "Едно е ясно, в обозримо бъдеще ПБ ще управлява еднолично, контролирайки основните институции. Политиките, които приемат, ще нанесат дълготрайни щети върху ефективността на държавата във всички нейни аспекти. България ще остане осакатена демокрация поне още 10 години. Въпросът е дали ПБ мислят единствено краткосрочно за крадене и шуробаджанащина или става дума за нова, дългосрочна схема на ДС, за прокарване на нов “спасител”, който да осребри авторитарния чек, който “реформите” на ПБ пишат в момента. Ще видим", пише още той.

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