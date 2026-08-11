Ескалация на гнева в Пловдив: Търсят се родителите, обсъждат се училищата на убийците, търсят се точните им адреси

"Преди малко групичка приятели, свързвани с у-б-и-й-с-т-в-о-т-о, се пусна на живо в тикток. Спукваха се от смях, самочувствие и очевидна гордост обясняваха как са го гавр-и-ли и у-б-и-л-и. По всичко личи, че става дума за част от лицата, които не са сред задържаните или за приятели от техния близък кръг, очевидно одобряващи постъпката и търсещи тикток слава и нови последователи". Това написа в профила си в социалните мрежи общественика и инфлуенсър Надежда Ганева по повод зверското убийство в Пловдив.

Тя разказа за свое наблюдение в социалните мрежи, където гнева на хората от региона набира сила:

"В същото време в пловдивските групи е пълно мазало. Търсят се родителите, търсят се незадържаните лица, разпространяват се снимки на всичките замесени и незамесени, родители, роднини, приятели, пускат се детски снимки, обсъждат се кварталите им, училищата им, търсят се точните им адреси. Хората са бесни и напрежението расте буквално с часове. Не знам дават ли си сметка ваканцуващите управляващи колко бързо могат да ескалират такива неща. Пилот в самолета има ли изобщо, или цялата държава е на море?", пише още тя.

Още: Видеа с насилието над Георги Кузев плъзнаха в мрежата

Още: Родители, пазете децата си от TikTok: ЕС регулира капачките на бутилките, но не и едно дигитално оръжие