"Решаващата дума са имали Иво Христов и Радев. И с това си решение сами си подписаха присъдата"

"Бургас взема "Евровизия". Защо? Защото кметът е близък и до Бойко, и до Радев. Не е заради качествата на бургазлии - заради музиканти, поети, певци. Какво общо има Бургас с "Евровизия" и с какво е допринесъл за успеха на Дара? Ако беше Варна, бих разбрал - има логика, има традиция, има инфраструктура. Но Бургас? Изглежда, че единствената достатъчно убедителна причина е да не бъде дадена възможността на кмета на София Васил Терзиев да организира събитието. И за няколкостотин милиона евро. Нормално. Обективни критерии отвсякъде". Това пише в профила си в социалните мрежи бившият ни посланик в Русия Илиян Василев по повод анонсираното домакинство на "Евровизия" 2027 в Бургас.

"Борисов не харесва София, защото не може да я контролира. Радев също не я харесва - по същата причина. А Милена Милотинова изпълнява. Ще продаваме Слънчев бряг - по-скоро ще го спасяваме. За логистиката не мислят. Защото София е на светлинни години пред Бургас. За да е ясно: решаващата дума са имали Иво Христов и Радев. И с основание не обичат София. Защото София може да ги свали. И с това си решение сами си подписаха присъдата", пише още Василев по темата.

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