Кабинетът "Радев":

"Решаващата дума са имали Иво Христов и Радев. И с това си решение сами си подписаха присъдата"

13 август 2026, 13:49 часа 2397 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Решаващата дума са имали Иво Христов и Радев. И с това си решение сами си подписаха присъдата"

"Бургас взема "Евровизия". Защо? Защото кметът е близък и до Бойко, и до Радев. Не е заради качествата на бургазлии - заради музиканти, поети, певци. Какво общо има Бургас с "Евровизия" и с какво е допринесъл за успеха на Дара? Ако беше Варна, бих разбрал - има логика, има традиция, има инфраструктура. Но Бургас? Изглежда, че единствената достатъчно убедителна причина е да не бъде дадена възможността на кмета на София Васил Терзиев да организира събитието. И за няколкостотин милиона евро. Нормално. Обективни критерии отвсякъде". Това пише в профила си в социалните мрежи бившият ни посланик в Русия Илиян Василев по повод анонсираното домакинство на "Евровизия" 2027 в Бургас.

"Борисов не харесва София, защото не може да я контролира. Радев също не я харесва - по същата причина. А Милена Милотинова изпълнява. Ще продаваме Слънчев бряг - по-скоро ще го спасяваме. За логистиката не мислят. Защото София е на светлинни години пред Бургас. За да е ясно: решаващата дума са имали Иво Христов и Радев. И с основание не обичат София. Защото София може да ги свали. И с това си решение сами си подписаха присъдата", пише още Василев по темата.

Още: "София се наказва, защото не се управлява от "правилните" хора": Първи подозрения какво се крие зад избора на Бургас за "Евровизия"

Още: "Ние ги помним тези - и учебниците им с фалшива история, и ченгесарските им "прийоми", и продажната им пошлост"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илиян Василев Иво Христов Румен Радев Евровизия 2027
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес