"Остава Демерджиев да каже ясно и кои са тези “изроди”: Радан Кънев за руската пропаганда и взривовете в ЕМКО

"Министър Демерджиев каза нещо вярно, което заслужава подкрепа, но само ако каже истината изцяло: "…Източниците на това насилие не са случайни - виждаме ясни признаци, че част от тези деца се радикализират в затворени онлайн групи и през социалните мрежи... изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура…". Остава да каже ясно и какви са тези "източници" и кои са тези "изроди". Това написа в профила си в социалните мрежи лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев след взривовете във военния завод ЕМКО.

Той призова вътрешния министър "да назове руската хибридна пропаганда, както и радикалните организации, разпространяващи радикални и тоталитарни идеи, насаждащи омраза и призоваващи за насилие". И още:

"Не е лошо и да даде обяснение за бездействието на държавата ни от 2014 г., когато тези "източници" и "изроди" започнаха да превземат онлайн пространството в България, в учудващ синхрон и взаимодействие с медиите, подкрепящи ченгеджийското статукво у нас", пише още Кънев в профила си.

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