Убийството на Георги Кузев е сигнал за тревога: Фашизмът и нацизмът проповядват саморазправа

"Фашизмът не е ОК". Това заявява в публикация в страницата си във Facebook Благослав Михайлов, създател на инициативата "Стража". Михайлов коментира темата с "ловците на педофили", която доведе до жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

В публикацията Михайлов признава, че също е дал гласност на Ален Симеонов - първообраза на "ловците на педофили" у нас. Тази инициатива идва от Русия - "идеолог" е 36-годишният Максим Марцинкевич, който през 2020 година се самоубива в затвора по официални данни. Той създава руското неонацистко и ултранационалистическо движение "Окупай Педофиляй", което и самият Симеонов сочи за пример. Това движение е препратка към движението Occupy Wall Street. Марцинкевич извървява много бързо пътя от почитател на Толкин и фентъзи световете му до неонацист.

"А на никой ли не му хрумва, че може би тези тийнейджъри са извършили убийство, защото тяхната идеология ги учи, че има определени групи от хора в обществото, които трябва да бъдат прочистени, за да се възроди нацията?", пита Михайлов.

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Най-важното от публикацията на Михайлов

"Нашето общество, поради десетилетия дясна пропаганда, е загубило всякаква чувствителност към фашизма. Цели поколения от 90-те години насам се борят с комунизма и от толкова борене с комунизма, започват да ни докарват към другата крайност. И по чисто демографски причини, яростният антикомунизъм от 90-те все още е на дневен ред, а реалната заплаха на фашизма остава незабелязана.

Истината е, че по-голяма заплаха за нашите свободи и благосъстояние, в момента няма. Никой няма да слезе от гората да ви вземе мандрите. Но достатъчно хора се опитват да бият гейове, да ловят педофили, да демонизират малцинства и да отнемат права. Това реално се случва в момента. Същевременно нито една крайно-лява или комунистическа кауза не се преследва сериозно от никого.

Затова се събудете. Без някаква съпротива към фашизма, утре той ще завладее не само мозъците на нашите деца, но и нашите държави, ще ни потопи в безкрайни войни, ще ни накара да се мразим един друг и да се избиваме. Вече се е случвало, ще се случи отново. В миналото поне е имало кой да се бори срещу фашизма и да го победи. Днес има ли?", пита Михайлов в своята публикация.

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