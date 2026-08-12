"Печалбите от невероятния износ на ток днес са добре концентрирани": Какво се крие зад развитието на батериите в България

През последните два месеца медиите бият тъпана на невероятния успех на България, която за отрицателно време стана световен шампион по проникване на батерийни системи в електроенергетиката. Разбира се, като почти всяко друго икономическо чудо у нас, и това се случи чрез изливане на тлъсти грантове от държавата (била тя България или ЕС) към ограничен брой избрани частни джобове в рамките на броени месеци. В резултат печалбите от невероятния износ на ток днес са добре концентрирани.

Това написа в свой анализ в социалните мрежи Боян Рашев, експерт по околна среда, природни и енергийни ресурси, който коментира предимствата, недостатъците и ефектите от развитието на батериите в България.

"С падане на цените на батериите делът на грантовото финансиране намалява, но инвестиционните апетити растат. Търговските банки са призовани да финансират нови проекти, но логично се питат "Няма ли и с батериите да се случи същото като със соларите?" По този повод миналата седмица имах удоволствието да водя семинар с екипа на една от водещите банки у нас. Получи се страхотен микс между лекция и дискусия, влязохме в интересни детайли, вкл. "лятото добре, а зимата?"; "а ако ПАВЕЦ Чаира...?"; "а ако цените на газа и квотите...?" и други такива. Обратната връзка на участниците беше страхотна", заяви той.

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Рашев споделя и някои основни изводи от семинара:

"Батериите не са заместител на конвенционалната генерация, а нейно допълнение – най-ефективни са като част от хибридни системи с ВЕИ и други източници, а не като самостоятелно решение за дълготрайно електроснабдяване.

Икономиката на батреиите зависи много повече от софтуера, управлението и приходния модел, отколкото от цената на батерийните клетки – евтините компоненти могат да доведат до по-ниски приходи и по-високи разходи през целия жизнен цикъл.

С нарастването на броя батерии приходите от арбитраж и системни услуги ще намаляват – канибализацията на пазара и насищането на балансиращите услуги правят проектите, разчитащи само на един източник на приходи, все по-рискови.

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Успешните бъдещи проекти ще бъдат тези с високотехнологично управление – grid-forming инвертори, интелигентен EMS/BMS, участие на няколко пазара едновременно и комбиниране на различни източници на приходи вместо разчитане само на ценови арбитраж".