Красимира Хаджииванова: Младите повеждат невиждан отдавна отпор, не ги е страх от Борисов и Пеевски

Красимира Хаджииванова, основател на родителската медийна платформа "Майко Мила" и на социалното предприятие "Оле Мале", сподели своето мнение за вчерашния масов протест в центъра на София. Като един от хилядите присъстващи и като родител, тя категорично заяви: "Новината днес е, че имаме нови активни пълнолетни, които са достатъчно възрастни, за да знаят какво искат и какво не искат, и достатъчно млади, за да си го извоюват".

Бъдещето на България е в ръцете на младите

"Gen Z в момента повеждат крак за невиждан отдавна отпор и е много вероятно да превъртят играта такава, каквато я знаем. Като последното звено, което има блед спомен от миналото, но гледа към бъдещето, те знаят накъде вървят. Това, което много ми харесва у тях е, че не им пука за Борисов и Пеевски и не ги е страх от тях.

Познават ги, но не им пука - това, за което им пука, е в каква държава живеят, какви са условията на живот тук и защо не са по-добри, след като има всички предпоставки да са. Не искат да живеят в кочина и мизерия, в която има Златен гьол и простаци определят дневния ни ред.

На тях и на следващите не можеш да им излизаш по телевизора с някакви чобански изпълнения, да им прилагаш ДС похвати, да им крещиш "няма да ходжити къджьету си искати" и да ги заплашваш, за да може да продължаваш да ги ограбваш.

Светът е в телефоните им и не може да бъде вкаран в рамките на планирани в партийните централи акции. Всеки един от тях е ходеща медия и няма как да им зачислите по един агитпропчик от социологическите агенции и от някакви измислени сайтове, за да опитвате да ги заглушите, да ги подигравате, да ги изкарате незнаещи, объркани или употребени.

Дори да няма сигнал и да спирате тока, то пак всичко се вижда. И немощните опити да се обяснява, че протестиращите са виновни за режисирания хаос, си остават точно това - немощни опити. Защото всичко се вижда.

Новината днес е, че имаме нови активни пълнолетни, които са достатъчно възрастни, за да знаят какво искат и какво не искат, и достатъчно млади, за да си го извоюват."

По-долу можете да прочетете целия ѝ пост за случилото се вчера.