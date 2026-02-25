Фарсовото изслушване: Супер работа свърши Тошко Йорданов, докато дири телесни течности. Разобличи как се е управлявало МВР до момента

Превърналото се във фарс изслушване на службите, уволнения главен секретар на МВР Мирослав Рашков и вътрешния министър Емил Дечев предизвика реакция на журналистът Полина Паунова. Поводът - замисления като публичен линч на министър Дечев изслушване на практика бе съпроводено от нетипично поведение от страна на Рашков, който не отговаряше напълно адекватно на поставените му въпроси, дори напротив - използва трибуната за лична защита по повод исканата му оставка.

Публикуваме целия текст на Паунова без редакторска намеса:

Тошко Йорданов (който седмици вече търси семенна течност) инициира изслушване в парламента на тема оказвал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев върху разследващите по случая “Петрохан”. Изводът обаче е, че трябва да бъде проведено разследване как полубившият главен секретар на МВР е завършил безпрепятствено четвърти клас. (До това обаче ще стигнем после).

За целта (изслушване и разобличаване на министъра в натиск по случая “Петрохан”) г-н Тошко Йорданов, вдъхновен и подкрепен от Пеевски (който партията на Слави Трифонов обслужваше и крепеше на власт), извикал министър Дечев, полууволнения главен секретар Мирослав Рашков и ръководството на ГДНП (в това число шефът на криминална полиция Папалезов).

Какво последва? Търсещият телесни сокове народен представител поиска изслушването да се излъчва пряко по телевизията. Сценарият беше следният: като се приеме тая работа да излезе полууволненият Мирослав Рашков и да разбие Дечев с твърдения как знае същият Дечев, че е оказвал натиск върху разследващите.

Започна да чете г-н Мирослав Рашков…обаче уви - обърка листото хартия. И криво-ляво започна да срича по темата “изборите в Пазарджик”, въпреки че темата е “Петрохан”. След известно време полууволненият главен секретар разбра, че нещо различно от необходимото (вярно - не разбра сам, а трябваше да му подскажат).

В крайна сметка началникът на криминална полиция Ангел Папалезов излезе пред парламента и съобщи следното: отишъл да пие кафе с министъра в ресторант и му разказал какво се е казало на двете пресконференции, посветени на двете досъдебни производства по “Петрохан” и “Околчица”.

Преразказал му сбито и му дал анотация. Казано иначе: министърът (който още не е получил доклад за случая) знае по-малко от депутатите и журналистите по темата, защото няма документите от досъдебното (които прокуратурата любезно прати в парламента).

“Държа да подчертая, че по никакъв начин не съм се почувствал принуден” и “Не са давани никакви указания по повод разследването”, каза Папалезов.

Така циркът на Тошко Йорданов и началниците му (от дивана и кабинет 222А) му а-ха да приключи. Но г-н Йорданов не се отказа и поиска в партньорство с Мирослав Рашков да измисли някоя новина за натиск. Зададе Тошко въпрос. И Мирослав Рашков взе думата. Трябваше да започне едно разобличаване на натиск…. г-н Рашков пак разгъна листчетата и започна да чете. Този път справка за протестите в София. Някъде около запалените кофи за смет изключих звука, защото ме избива на подигравки, а е редно да се проявява съчувствие в такива ситуации. Въпросът е сега дали някой ще организира изслушване или анкетна комисия г-н Рашков как е успявал да си върши работата след като не съумява да разбере какво го питат.

Супер работа свърши Тошко Йорданов, докато дири телесни течности. Разобличи как се е управлявало МВР до момента.

