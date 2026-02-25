Списък с първи мерки и проверки: Известен лекар похвали служебното правителство

Д-р Аспарух Илиев, който е ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините, похвали работата на някои министри от служебното правителство. "Първите дни на служебния кабинет изглеждат нелоши - министър Околийски възстановява обществения съвет за детска болница, министър Христанов рови поръчките в министерството, проверявайки, например, защо консултант по дезинфекцията и проверка на починали животни получава 3000 лв. на ден при нормална ставка от 300 на ден", написа известният лекар в профила си във Facebook.

"Също така проверява и защо наема за фадрома за товарене на трупове на животни за 1 месец работа е повече от цената на чисто нова машина (преди месеци имаше подобна схема, подкрепяна от съветниците на ГЕРБ в СОС, за наем за PET-скенер за софийска болница, чиято цена се изплащаше за 3 години няколко пъти)", добавя той.

По думите му "всичко това са схеми на отклоняване на средства, които са на всяко "кьоше" в държавната администрация и обществените поръчки". "Това е национален спорт. Нямате представа какви суми се отклоняват. Не знам дали и реално обществото си дава сметка какъв обем средства постоянно се краде", съзмущава се медикът.

"Дали служебният кабинет ще направи нещо по въпроса и дали ще има време за повече от една шепа дейности не знам. Не и за огромния обем работа в рамките на кратък мандат. Между усилията за пресичане на корупцията, ежедневното управление на системата и стратегическа концепция за бъдещето (последното извън времевия диапазон на служебен кабинет) е трудно да се фокусираш. Както и има нужда от законодателен гръб. Служебните кабинети имат "лукса" да се "промушват" между капките на политическите договорки. По времето на кабинета "Петков", например, видяхме здравен министър, който не беше на нивото на очакванията и сякаш работеше за политическите опоненти. Понякога хората нямат способност, понякога нямат визия, понякога нямат желание, а понякога просто се поддават на натиск. В този кабинет виждам няколко министри, които имат смелост. И, може би, липсата на смелост е това, което пречи на управленията, когато партийните договорки ги подчинят на статуквото", завършва д-р Илиев.